棒球迷批「大巨蛋不該辦演唱會」　1論點被狂打臉

▲網友互辯大巨蛋是否該辦演唱會。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

歌手周杰倫、張惠妹相繼宣布前進台北大巨蛋開唱，卻引發棒球迷與歌迷間的論戰。日前一名自稱棒球迷的網友抱怨，「巨蛋是因棒球而生」，歌手應該去其他地方唱歌，立刻引發正反雙方熱議。

一名網友在社群網站threads上抱怨，「我真的要忍不住講一下這些想在巨蛋辦演唱會的歌手，巨蛋是因棒球而生，生而為棒球，並不是為了演唱會，要辦演唱會請去北流或小巨蛋。如日本走東蛋＆武道館模式。」

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該篇貼文引起熱議，網友回覆留言，「大巨蛋為了棒球而生不是演唱會，我看你是有什麼誤會喔 」，他並表明大巨蛋是為了賺錢順便可以看棒球而生，「我也不是為了工作而生，那為什麼我要工作？」其他網友紛紛留言，「我是棒球迷，你知道東京巨蛋也是滿滿的演唱會嗎？」、「您都提到東蛋了，不就是知道日本人會在巨蛋開演唱會嗎？日本會以可在五大巨蛋開演唱會代表真的夠紅（但樂團會以武道館作為演唱會聖地）」、「科普一下：1.日本東京巨蛋也有辦演唱會 2.台北大巨蛋的演唱會時間，也是在職棒球季結束後。特此告知，希望別再有奇怪的謠言。」

不過也有網友點出大巨蛋至今仍為人詬病，卻較少談論的真正問題，「它現存問題是這麼多人流能不能順利疏散」、「台北大巨蛋的安檢我真的不想賭」、「不只安檢，消防跟逃生動線更令人擔心。」