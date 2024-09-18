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顏振發與全美戲院暫停合作　股東聯合聲明盼撤換負責人

▲71歲國寶級畫師顏振發，在台南市歸仁區的東門美術館舉辦個展，展出近20幅作品，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲顏振發與全美戲院暫停合作，多名股東要求撤換負責人吳俊漢。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

台南手繪電影看板大師顏振發暫停與全美戲院合作，引發雙方對先前畫作產權糾紛，全美戲院多名股東因此聯名要求撤換負責人吳俊漢。吳俊漢認為理念不同，股東不應浪費媒體資源。

顏振發7月底突然離開全美戲院對面騎樓常年作畫的地方，進駐藍晒圖文創園區開設工作室，後來宣布將於9月舉辦個人首次畫展，並指控先前為全美戲院作畫帳目不清，且畫作存放處遭吳俊漢換鎖，無法進入取回。

吳俊漢則指稱，顏振發先前畫作都已付清款項，是戲院財產，顏振發突然好幾個月不作畫、不交件又溝通無果，影響戲院營運，只好請其他畫師接手製作看板。

全美戲院股東會議為此發表聲明，由吳俊誠、吳宗哲、吳幸娟、林泱瀚、林芸孜等股東聯名，聲明中指出，全體股東對全美戲院公司負責人吳俊漢在顏振發事件中的處理方式不滿，獨斷專行，損害公司及股東利益，不應再代表全美戲院公司對外發言，言論也不代表全美戲院全體股東立場，希望撤換。

聲明中指出，股東們對吳俊漢聲稱，存放在永福路二段164號2樓的畫作為全美戲院公司資產說法提出質疑，且吳俊漢已於7月底左右私自更換大門鑰匙，股東會議要求吳俊漢配合股東一起清點畫作並拍照清點留證，以釐清事實，保護全美戲院股東權益。

全美戲院為家族事業，已故創辦人吳義垣長子吳俊漢是現任負責人，發表聯名聲明股東中，次子吳俊誠為戲院經理，三子吳宗哲負責部分商品業務；吳幸娟為吳義垣女兒，而林泱瀚、林芸孜是吳義垣另一名已過世女兒的子女。

吳俊誠表示，吳俊漢以傳統方式經營戲院，無法與時俱進，加上與顏振發間沒有良好溝通，導致雙方利益都受到損害。

吳俊漢對此低調表示，戲院經營團隊內部確實有不同意見，是非自在人心，不應為此事浪費媒體資源，小小老戲院經營困難，只是堅持父親創辦戲院精神，為台南傳統二輪電影藝術產業文化善盡社會責任，卻換來家人誤解，希望趕快解決問題。

他說，顏振發是想轉型為藝術家自行離開，對此他也尊重並樂觀其成，雙方沒有酬勞帳目不清情況。

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