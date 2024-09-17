網美趴泰國機場「行李運輸帶」錄影打卡！　網砲轟：沒常識

▲網美趴在行李運輸帶上打卡遭轟。（圖／翻攝自X／@RedSkullxxx）



記者王佩翊／編譯

泰國一名網美上傳了自己趴在機場行李運輸帶上的影片，只見影片中她不斷甩動雙腿，還用手扶住兩頰裝可愛。該段影片隨即被網友下載流傳，而影片中女子的荒謬行徑更是引發網友砲轟，認為她毫無常識，不但造成其他人困擾，還有可能因為不小心捲進輸送帶內受傷。

根據KhaoSod報導，X網友@RedSkullxxx日前分享了該段影片並寫道，「你們也能這樣躺嗎？我在Instagram上看到這段影片，好像是在甲米機場的泰國人。」只見影片中的女子頭戴鴨舌帽、身穿白色長袖上衣與短褲，悠閒地趴在行李運輸帶上。

儘管她的脫序行為十分危險，但她仍然看著鏡頭微笑，甚至用雙手托住兩頰，輕輕晃動頭部裝可愛，看起來相當自得其樂。而這段影片也隨即在社群媒體上引發了網友的強烈反彈。

許多網友質疑她的行為並指出，機場行李區有明確標示，禁止旅客爬上行李運輸帶或是坐在運輸帶上。網友認為，網美的行為不但不妥，甚至可能發生危險，並呼籲機場應該加強管制，對這些失控行為嚴格控管。

網友直言，「這就像是躺在馬路正中央，非常危險，根本不應該發生這種事情。」還有網友說，網美應該要受到法律懲罰，因為她的行為已經嚴重製造混亂，強調警方應該介入調查，並對當事人開罰罰款。根據最新報導，由於收到通報，相關當局已決定介入調查。