健身網美1個月嗑掉250顆蛋！　超虐食譜曝光

▲巴西健身網美弗雷塔斯。（圖／翻攝Instagram，下同）



記者張靖榕／綜合報導

巴西健身網美弗雷塔斯（Vanusa Freitas）公開她個人嚴格的健身和飲食計劃。因為追求高蛋白飲食與原型食物，每個月要吃250顆雞蛋，還有15公斤的地瓜，因為她堅信追求完美身材，就必須要有所犧牲。

擁有11.6萬追隨者的弗雷塔斯堅持高蛋白飲食，每月攝取約250顆蛋及15公斤的地瓜。她在超市購物時狂掃這2樣東西，時常吸引路人注意。雞蛋是促進肌肉修復和生長的優質蛋白質來源，而高纖維的地瓜則有助於消化，讓她長時間感覺飽足。

弗雷塔斯表示，可能看起來有點誇張，但這真的是她每月日常購買的食物。她說每天要吃超過六餐，每餐都包含雞蛋和地瓜，除此之外，不會吃任何膳食補充劑。

弗雷塔斯說，這樣的食物量對於滿足她的需求及維持高強度訓練是必須的。獲得快速結果和達到完美身形的關鍵在於飲食，她有營養師的支持，並且嚴格遵循飲食計劃，，因為她的信念是，想擁有完美的身材就得做出犧牲。

不過與弗雷塔斯的健康飲食習慣相比，她的男友完全不把控制飲食當一回事。她笑著透露，「我們一起去超市時，我的購物車全是雞蛋和地瓜，他的車裡只有糖果和甜食。」