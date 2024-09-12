不只1網美收過！試鏡邀請「要求1事」網揭詐騙：要性感照而已

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「千萬不要隨意『共享照片』！」近日有網紅、網美收到試鏡邀請，對方聲稱會將拍攝合約、商品照片用Google Photo共享，要求當事人開啟權限。就有網友提醒，一旦照做，自己的照片恐怕就都被對方看光，「只是想騙一些穿得緊身或性感的照片而已！拜託大家不要上當立馬封鎖！」引發話題。

一名女網友近日在Threads表示自己遇到詐騙，文中貼出多張訊息截圖，對方自稱是新成立的瑜伽服品牌，想要找她拍攝廣告短片，會用Google Photo共享拍攝合約、詳細流程、商品照片以及動態範本影片，「再麻煩您留意郵件通知並開啟權限」。

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不過，原PO看了就覺得很奇怪，因為「開始分享」是分享她自己的照片。對方就稱「那個沒錯，你用那個然後重新整理，應該就會看到了」。

貼文一出，就有過來人馬上搖頭，「我也有收過，不過我都很晚才回覆，他一直很積極的詢問，（我）覺得怪怪。後來查脆，發現也有同樣案例在去年，大家真的要小心！」「這個是變態詐騙，我自己還有身邊一些模特朋友也有收過她的訊息！只是想騙一些穿得緊身或性感的照片而已！拜託大家不要上當、立馬封鎖！」「現在超多這種小編！還有會問你服裝拍攝然後夾雜內衣在裡面的，一看就知道詐騙。」

有網友則表示，「要你打開開始分享，還要選所有時間，的確是詐騙」、「Google的機制是分享給別人的人開，不可能是要看照片的人開」、「天啊！詐騙集團真的好煩好討厭，現在一堆工作被它們搞到都不敢相信人了」、「好可怕！你差點被騙欸！我覺得已經有好幾個人被這樣騙了」、「詐騙手法真的推陳出新欸，真的要隨時警惕。」