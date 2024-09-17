　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍營猛批高市管理違建懶散　網曝國民黨議員服務處是大違建

▲▼陳麗娜議員小港服務處 。（圖／翻攝自臉書粉專「狼與羊的午餐投票」）

▲▼市議員陳麗娜的小港服務處被指是違建。（圖／翻攝自臉書粉專「狼與羊的午餐投票」）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭日前抨擊市府對於違建管理鬆散，但網友發現和他同黨的市議員陳麗娜位於小港區的服務處，就是黃紹庭口中三不管的「潛在風險建物」。網友貼出陳麗娜服務處的建管資料，質疑陳嚴厲監督市府，「是不是應該要先關心一下自家服務處的建物合法與否？」以免被質疑監督別人卻自己違法的「雙標」問題。

對於被指控服務處是違建，陳麗娜團隊表示「不回應」，如果市府覺得是違建該拆除，也「沒有意見」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳麗娜議員小港服務處 。（圖／翻攝自臉書粉專「狼與羊的午餐投票」）

粉專「狼與羊的午餐投票」昨（16）晚貼文稱，中秋烤肉讓人想起前職棒明星「盜帥」林易增在小港區康莊路開過的「盜帥」燒烤店，「茅草形式的屋頂和圍牆，用餐時有種置身大草原的Fu」，但這間傳奇店家停業後，原址變成陳麗娜的議員服務處，除了蓋成鐵皮屋，「屋頂新增大型鋼架，兩面大看板高高掛上」。雖然屋頂看板換過多次，板上人物始終都是陳麗娜，建物還陸續增建雨遮等物件。

▲▼陳麗娜議員小港服務處 。（圖／翻攝自臉書粉專「狼與羊的午餐投票」）

網友根據地址查詢市府建管資料，發現該建物有1筆使用建照，申請面積18.27坪，高度4.2公尺，建蔽率34.1%。然實際從google街景比對，鐵皮屋絕對不只18.27坪，「建蔽率應該已衝上99%，蓋好蓋滿」。網友認為陳議員或可推稱違建是地主蓋的，蓋違建的不是她，但即便如此，「身為高雄市議會的代議士，地方立法機關的一員，在建物全然沒有合法使用執照的狀況下繼續借用或承租，會不會讓市民的觀感很差？」「難道陳議員當成沒看見？」

網友並稱，日前議員黃紹庭引用發生火災的「翡麗婚紗」為例，質疑市區三不管的潛在風險建物「究竟還有多少？」由於陳麗娜的服務處符合黃紹庭抨擊的內容，網友呼籲兩位議員在監督市政之餘，應先說清楚陳議員服務處的問題，包括有沒有補繳房屋稅，有無涉及違反法規等，以免被人冠上「雙標議員」稱號。

ET快訊
創校58年！　北市高中首度0新生入學
阿諾遭主持人揉胸！驚爆對方身份　細節全說了：旁邊全是男生
颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳：從北掃台
台灣民意基金會民調／賴清德施政「不贊同者」增250萬人　46
快訊／美對台軍售72億！　1個月生效
快訊／中秋悲劇！　新北25歲男割頸亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾是前三志願！景美女中「掉到20幾名」　網見另1間也意外：太遠了

藍營猛批高市管理違建懶散　網曝國民黨議員服務處是大違建

蘇力颱風估下午生成　專家：周五前後還有熱帶擾動接近

高市府不忍了！重砲回擊高醫「大同醫院標案」：混淆視聽　

菜市場蛋黃酥「1顆只要20元」敢買嗎？　兩派吵翻：這就是正常價

中秋沒連假「台鐵單日破80萬人」　董座：隨時加開列車

北市大誠高中招生掛零！校方嘆受停招消息衝擊：是否退場討論中

少子化遇虎年新生「明年高一生源雪崩」　教團估3年內60校退場

中秋節國道「9大地雷路段」曝　中午前出發避塞車

公司化後事故多4成「今年7個月內冒585起」　台鐵揭原因

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

女記者捲洩密！研究半小時路線、照鏡才離開　見鏡頭臭臉上車

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

「小沈1500」女記者遭傳喚 見鏡頭臉超臭 ｜20240916 ET午間新聞

曾是前三志願！景美女中「掉到20幾名」　網見另1間也意外：太遠了

藍營猛批高市管理違建懶散　網曝國民黨議員服務處是大違建

蘇力颱風估下午生成　專家：周五前後還有熱帶擾動接近

高市府不忍了！重砲回擊高醫「大同醫院標案」：混淆視聽　

菜市場蛋黃酥「1顆只要20元」敢買嗎？　兩派吵翻：這就是正常價

中秋沒連假「台鐵單日破80萬人」　董座：隨時加開列車

北市大誠高中招生掛零！校方嘆受停招消息衝擊：是否退場討論中

少子化遇虎年新生「明年高一生源雪崩」　教團估3年內60校退場

中秋節國道「9大地雷路段」曝　中午前出發避塞車

公司化後事故多4成「今年7個月內冒585起」　台鐵揭原因

中秋快樂！COLD STONE「冰淇淋下殺17元」今天限定吃

餐廳負責人欠434萬勞健保、房屋稅　牽連房產2739萬拍出

搶親喊卡！外資砍中信金80萬張見轉機　考驗新光金持股

蕾菈泰國解放「整身全是洞」！透視比基尼被看光 不P了真面目現形

台灣民意基金會民調／賈永婕出任台北101董事長　四成四民眾支持

洪健益爆蔡壁如涉案　謝寒冰揭「翻車黑歷史」：這傢伙專門演戲的

新加坡質感生活3間必訪店　最好吃可頌、Scentopia香水體驗獅城魅力

10大死因7項和「胖」有關！醫示警「5大代謝症候群」中3點就要當心

凱米颱風過境後屏東縣指定區域　當地居民得自由撿拾漂流木

柯文哲遭羈押中秋無法回家團圓　陳佩琪北所前隔高牆思念丈夫

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

生活熱門新聞

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

快訊／4縣市大雨特報！雨彈狂炸

一周生3颱！雙颱包夾台灣接力甩雨

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

漢來集團「長公子」偷情tiktok直播主　身分曝光

《康熙來了》爆紅素人10年後長相曝！　自曝砸200多萬整形

月經來能「闖紅燈」？　醫解答

恐三颱共舞「蘇力估今生成」　5縣市豪大雨

中秋月餅改發1物　網：根本良心企業

住宿舍晨勃！他見室友都「頂著帳篷刷牙」

今中秋「極陰日」　4生肖大沖煞要閃月

蛋黃酥口感變乾過譽？陳耀訓證實有變

更多熱門

相關新聞

傳國慶晚會缺錢「韓國瑜調頭寸卡關」　北市府、韓辦回應了

傳國慶晚會缺錢「韓國瑜調頭寸卡關」　北市府、韓辦回應了

今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，天后江蕙受邀獻聲開唱，卻傳出，因維安規格升級，連帶經費暴增，北市府還得向國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜求助。北市觀傳局回應，今年晚會經費依以往經驗評估，標預算為1950萬元，循例慶籌會協助952萬9000元、北市府支應997萬1000元。近韓人士則指出，韓國瑜只是慶籌會主委，並不會特意插手經費問題，國慶活動當然是盡量以公家資源來支援國家的活動。

謝國樑罷免案10月13日投票　基隆「283處投開票所」開放線上查詢

謝國樑罷免案10月13日投票　基隆「283處投開票所」開放線上查詢

賴政府編14.9億宣傳費　趙少康轟討好綠媒：不會做事只能花錢洗腦

賴政府編14.9億宣傳費　趙少康轟討好綠媒：不會做事只能花錢洗腦

230萬人挺柯　藍：綠吃回頭草算盤打錯了

230萬人挺柯　藍：綠吃回頭草算盤打錯了

藍轟政府媒體預算暴增要嚴審　綠反擊：是正當編列

藍轟政府媒體預算暴增要嚴審　綠反擊：是正當編列

關鍵字：

藍營批違建懶散國民黨服務處違建

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點

快訊／4縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

一周生3颱！雙颱包夾台灣接力甩雨

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面