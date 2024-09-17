賀錦麗49%勝川普46%！　「搖擺州之首」賓州最新民調出爐

▲賓州是大選最關鍵選區，最新民調顯示，賀錦麗領先川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

距離美國2024年總統大選至今還有50天，依據美國一份最新民調統計，位居七大搖擺州之首的賓州，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）擁有49%支持率，領先前總統、共和黨總統候選人川普的46%。

這份由今日美國報（USA Today）與索夫克大學（Suffolk University）合作的民調是在總統大選辯論之後進行，在9月11日至9月15日針對賓州500名選民做調查。賓州擁有19張選舉人票，在七大搖擺州之中擁有最多張選舉人票，被廣泛認為是2024年大選最關鍵戰區。

翻開歷史紀錄，總統拜登2020年以1.2個百分點在賓州擊敗川普，成功入主白宮；川普2016年以不到1個百分點的優勢在賓州戰勝希拉蕊（Hillary Clinton），當上美國總統。候選人若無法拿下賓州，在取得過半票數270張選舉人票的這條路將面臨嚴重阻礙。

▲上周民調顯示，賀錦麗在辯論會上的表現優於川普。（圖／達志影像／美聯社）

最新民調結果顯示，賀錦麗在賓州以49%支持率微幅領先川普的46%，調查結果在4.4個百分點誤差範圍內。在賓州中間選民之中，賀錦麗以43%領先川普38%，另外有56%女性選民支持賀錦麗，53%男性選民支持川普。賀錦麗在賓州擁有49%好感度、47%反感度，川普則擁有43%好感度、54%反感度。

值得注意的是，賓州的北安普頓郡（Northampton）與伊利郡（Erie）歷年來都是預測誰會贏得賓州的指標地區。民調顯示，賀錦麗在北安普頓郡以50%領先川普45%，並在伊利郡以48%領先川普44%。

總的來說，依據民調，賀錦麗在賓州全區、北安普頓郡、伊利郡均領先川普，若賀錦麗當選，她將成為美國第一位女總統。

▼ 若賀錦麗當選，她將成為美國第一位女總統。（圖／達志影像／美聯社）