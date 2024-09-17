　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗49%勝川普46%！　「搖擺州之首」賓州最新民調出爐

▲▼ 美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賓州是大選最關鍵選區，最新民調顯示，賀錦麗領先川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

距離美國2024年總統大選至今還有50天，依據美國一份最新民調統計，位居七大搖擺州之首的賓州，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）擁有49%支持率，領先前總統、共和黨總統候選人川普的46%。

這份由今日美國報（USA Today）與索夫克大學（Suffolk University）合作的民調是在總統大選辯論之後進行，在9月11日至9月15日針對賓州500名選民做調查。賓州擁有19張選舉人票，在七大搖擺州之中擁有最多張選舉人票，被廣泛認為是2024年大選最關鍵戰區。

翻開歷史紀錄，總統拜登2020年以1.2個百分點在賓州擊敗川普，成功入主白宮；川普2016年以不到1個百分點的優勢在賓州戰勝希拉蕊（Hillary Clinton），當上美國總統。候選人若無法拿下賓州，在取得過半票數270張選舉人票的這條路將面臨嚴重阻礙。

▲▼ 美國副總統賀錦麗與美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲上周民調顯示，賀錦麗在辯論會上的表現優於川普。（圖／達志影像／美聯社）

最新民調結果顯示，賀錦麗在賓州以49%支持率微幅領先川普的46%，調查結果在4.4個百分點誤差範圍內。在賓州中間選民之中，賀錦麗以43%領先川普38%，另外有56%女性選民支持賀錦麗，53%男性選民支持川普。賀錦麗在賓州擁有49%好感度、47%反感度，川普則擁有43%好感度、54%反感度。

值得注意的是，賓州的北安普頓郡（Northampton）與伊利郡（Erie）歷年來都是預測誰會贏得賓州的指標地區。民調顯示，賀錦麗在北安普頓郡以50%領先川普45%，並在伊利郡以48%領先川普44%。

總的來說，依據民調，賀錦麗在賓州全區、北安普頓郡、伊利郡均領先川普，若賀錦麗當選，她將成為美國第一位女總統。

▼ 若賀錦麗當選，她將成為美國第一位女總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
阿諾遭主持人揉胸！驚爆對方身份　細節全說了：旁邊全是男生
颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳：從北掃台
台灣民意基金會民調／賴清德施政「不贊同者」增250萬人　46
快訊／美對台軍售72億！　1個月生效
快訊／中秋悲劇！　新北25歲男割頸亡
侯佩岑「46歲臉蛋變形」　驚見鼻子變90度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀錦麗49%勝川普46%！　「搖擺州之首」賓州最新民調出爐

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳預測路徑：從北掃台

研究：未來25年「抗生素抗藥性」恐奪逾3900萬條命　2地區最危險

泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光！　前員工揭內幕

川普盛讚特勤局！　批政治風向「太骯髒」：我不當選會更糟

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

普丁第3度增兵！現役軍力達150萬　規模僅次於中國

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

以軍轟「加薩難民營」釀18死！孩童埋瓦礫下　哈瑪斯矢言繼續作戰

再遭企圖暗殺！　白宮：拜登與川普友好通話

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

女記者捲洩密！研究半小時路線、照鏡才離開　見鏡頭臭臉上車

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

「小沈1500」女記者遭傳喚 見鏡頭臉超臭 ｜20240916 ET午間新聞

賀錦麗49%勝川普46%！　「搖擺州之首」賓州最新民調出爐

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳預測路徑：從北掃台

研究：未來25年「抗生素抗藥性」恐奪逾3900萬條命　2地區最危險

泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光！　前員工揭內幕

川普盛讚特勤局！　批政治風向「太骯髒」：我不當選會更糟

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

普丁第3度增兵！現役軍力達150萬　規模僅次於中國

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

以軍轟「加薩難民營」釀18死！孩童埋瓦礫下　哈瑪斯矢言繼續作戰

再遭企圖暗殺！　白宮：拜登與川普友好通話

中秋快樂！COLD STONE「冰淇淋下殺17元」今天限定吃

餐廳負責人欠434萬勞健保、房屋稅　牽連房產2739萬拍出

搶親喊卡！外資砍中信金80萬張見轉機　考驗新光金持股

蕾菈泰國解放「整身全是洞」！透視比基尼被看光 不P了真面目現形

台灣民意基金會民調／賈永婕出任台北101董事長　四成四民眾支持

洪健益爆蔡壁如涉案　謝寒冰揭「翻車黑歷史」：這傢伙專門演戲的

新加坡質感生活3間必訪店　最好吃可頌、Scentopia香水體驗獅城魅力

10大死因7項和「胖」有關！醫示警「5大代謝症候群」中3點就要當心

凱米颱風過境後屏東縣指定區域　當地居民得自由撿拾漂流木

柯文哲遭羈押中秋無法回家團圓　陳佩琪北所前隔高牆思念丈夫

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

小行星困地球！2顆月亮相伴57天

普丁要俄拚生育率　鼓勵女性上班中愛愛

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

吃超加工食品糖尿病風險增17%　4食物最危險

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

川普再遭暗殺未遂　怪拜登賀錦麗

中國大媽大鬧羽田機場！　日本警察超無奈

普丁再增兵「現役規模達150萬」僅次於中國

川普再遇暗殺未遂　58歲嫌犯被控違反聯邦槍枝法

烏第二大城遭俄軍彈襲！　1死42傷

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

日本自民黨總裁選舉　最新民調曝光「石破茂領先」

中國切斷補給　南海菲艦人員吃粥喝雨水撐3週

更多熱門

相關新聞

泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光

泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光

由美國公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）經營的鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」在2023年發生內爆，造成艙內5人瞬間死亡。最新召開的聽證會公布了泰坦號送出的最後訊息，在內爆發生之前，艙內人員表示「這裡一切都好」。

影／柯志恩表態參戰2026高雄市長？　喊話「顧高雄」是自己的使命

影／柯志恩表態參戰2026高雄市長？　喊話「顧高雄」是自己的使命

川普盛讚特勤局！　批政治風向「太骯髒」：我不當選會更糟

川普盛讚特勤局！　批政治風向「太骯髒」：我不當選會更糟

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

關鍵字：

2024美國總統大選賓州賀錦麗川普民調北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點

快訊／4縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

一周生3颱！雙颱包夾台灣接力甩雨

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面