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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女高中生校內身亡！倒臥宿舍床上「送醫不治」　家屬校門擺花圈

▲▼大陸女學生校內身亡。（圖／翻攝微博）

▲女學生校內身亡，倒臥在宿舍床鋪，怎麼叫都叫不醒。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

河南省輝縣市孟莊高中22日發生死亡意外，一名女高中生在宿舍內一覺不醒，經過搶救後仍失去生命跡象。外界有傳言女學生是軍訓中暑，最終不幸身亡，校方則對此出面否認，指稱現在已與家長達成和解。

綜合陸媒報導，女學生小花（化名）今年剛上高中一年級，在班上表現不錯，且還有參選班級幹部，屬於較為活躍的學生。

不過，小花22日被發現倒臥在宿舍的床舖上，無論怎麼叫都叫不醒，嚇得老師立即撥打救護車電話。遺憾的是，經過搶救以後，小花仍舊不幸身亡。

據了解，小花在事發以前，表現並無異常，前一晚還有跟家人打電話聊天，突如其來的意外，讓家長無法接受，跑到校門口擺放花圈，痛訴孩子到學校上課，卻突然失去生命。

▲▼大陸女學生校內身亡。（圖／翻攝微博）

▲女學生校內身亡，倒臥在宿舍床鋪，怎麼叫都叫不醒。（圖／翻攝微博）

對此，外界有傳言指稱，小花疑似是在軍訓課程中不慎中暑，最終導致身亡。甚至還有一種說法，是家長跑來學校送藥，校門口的保全人員卻禁止對方進入。

對此，孟莊中學則回應，這起事件確實不是在軍訓時發生，且也沒有不讓家長進校門送藥的情況發生。校方表示，軍訓課程全都按照上級單位的規定嚴格進行，還有專業教官，且班導師也會隨隊，若有學生不舒服，都會立刻獲得照顧。

孟莊中學說，目前已跟家長意見一致，事情得到妥善解決。當地政府單位的工作人員則說，經過現場勘驗、法醫鑑定，已排除外力導致，可能是孩子本身有疾病，才會意外身亡。

 
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