美再爆校園槍擊！　16歲男高生上學第一天「一槍斃命」射殺同學

▲ 格蘭特中彈後被拖到走廊上治療,周圍學生十分驚恐。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國喬治亞州4日發生國中校園槍擊案,兇嫌是僅14歲的學生葛瑞(Colt Gray),釀成師生4死9傷的悲劇,而馬里蘭州一所高中6日也發生慘案,一名學生與同學發生口角,衝動開了一槍,導致對方傷重不治。

根據《紐約郵報》,案發於馬里蘭州喬帕敦高中(Joppatowne High School),16歲兇嫌6日第一天到校上課,中午卻在男廁和15歲同學格蘭特(Warren Curtis Grant)發生爭執,憤而對他開了一槍。

#BREAKING

JOPPATOWNE HIGH SCHOOL SHOOTING: ????????

FROM BAD TO WORSE



After school fight 16 year old student shot and killed 15 year old.

The sheriff identified the student who died as Warren Curtis Grant, 15, of Edgewood. The sheriff said calls started to come in around 12:36… pic.twitter.com/Q4Auk7nEQO