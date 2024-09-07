美再爆校園槍擊！　16歲男高生上學第一天「一槍斃命」射殺同學

▲ 格蘭特中彈後被拖到走廊上治療，周圍學生十分驚恐。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州4日發生國中校園槍擊案，兇嫌是僅14歲的學生葛瑞（Colt Gray），釀成師生4死9傷的悲劇，而馬里蘭州一所高中6日也發生慘案，一名學生與同學發生口角，衝動開了一槍，導致對方傷重不治。

根據《紐約郵報》，案發於馬里蘭州喬帕敦高中（Joppatowne High School），16歲兇嫌6日第一天到校上課，中午卻在男廁和15歲同學格蘭特（Warren Curtis Grant）發生爭執，憤而對他開了一槍。

#BREAKING

JOPPATOWNE HIGH SCHOOL SHOOTING: ????????

FROM BAD TO WORSE



After school fight 16 year old student shot and killed 15 year old.

The sheriff identified the student who died as Warren Curtis Grant, 15, of Edgewood. The sheriff said calls started to come in around 12:36… pic.twitter.com/Q4Auk7nEQO — Tns Independent (@networktns1) September 6, 2024

槍聲引起其他學生一陣騷動，趕緊將中槍的格蘭特拖到走廊上，由學校的護士急救，再空運往巴爾的摩的約翰霍普金斯醫院治療，但他後來宣告不治。

而兇嫌犯案後逃離校園，跑到附近一棟公寓，瘋狂敲門尋找藏身之處，但不到幾分鐘後就被逮捕。

哈福郡警長加勒（ Jeff Gahler）表示，「這是個悲慘的日子，開學才第4天」，但兇嫌當天是第一天到校上課，凶器目前尚未尋獲，也不清楚他是否有少年犯罪前科，待他被起訴後才會公開身分。

哈福郡公立學校學區網站也證實格蘭特的死訊，「槍擊受害者未能倖免於難，我們非常悲痛」，「在這個艱難時刻，我們請求各位一起為他的親友、醫院人員祈禱」，也將為喬帕敦高中學生提供支持。