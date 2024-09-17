高市府不忍了！重砲回擊高醫「大同醫院標案」：混淆視聽　

▲高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權風波越演越烈，現在高雄市衛生局不忍了！高醫工會質疑評選過程未給予公平表述的機會，不符程序正義；質疑過程中發生違反原公告程序的情況，當兩家廠商正在等待委員給予追加條件以進行協商時，理應給予各競標單位50分鐘的討論時間。然而，委員當時僅給予高醫約5分鐘的時間，不符程序正義且有失公平性。不過對此，衛生局嚴正駁斥。

高雄市衛生局在中秋節放假日，也就是今天(17日)一早九點，就發出新聞稿來嚴正駁斥「高醫法人」，衛生局強調針對當時僅給高醫5分鐘說明時間有失公平性的說法，相關議程與時間均於委員會中確定，並經「高醫大法人」與「長庚醫療法人」雙方代標團同時在場「同意」，現場並「無異議」，第二階段複評也依此規則進行，一切符合公平公正公開原則，「高醫所用的時間還比長庚多｣。

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同時對於高醫法人說法「但當高醫準備離開時，主席突然加碼詢問是否能在3年內達成，高醫誤以為是詢問能否於3年內達成重度醫療責任醫院，故回應無法承諾這麼短的時間內完成此目標。」以上所述「並非事實」！經查，現場並無評委要求高醫大「三年內」完成重度級急救責任醫院，「高醫大法人的說法是企圖混淆誤導，非常不可取！｣

衛生局也還原複評程序中，委員最後提問「高醫大法人」問題為「能不能承諾什麼時候可以通過重度緊急醫療能力評定或是不行。｣，法人代表「無具體承諾｣，僅稱「重度要重新檢討，原來我們的計畫書裡面是規劃中度包含高危險妊娠與新生兒，中風加上ICU這三個。｣，最後僅承諾三年內116年通過中風及ICU兩個並落款簽名，絕非高醫所稱委員要求3年內達成重度醫療責任醫院。

▲高雄市衛生局發出圖卡說明，駁斥高醫大法人的說法 。（圖／高雄市衛生局提供）

反觀「長庚醫療法人」於第一階段服務建議書即具體承諾於114年起已「具體規劃期程｣逐步完成「重度級急救責任醫院」至122年完成全數認證，有具體分期完成的期程與目標，此為「長庚醫療法人」獲得大多數委員青睞主因之一。

不過對於大同醫院的經營權風波，醫界大老說：「高醫法人作為大同案的當事人，從優先議約到評審長達半年都有參與，也都是當事人，甚至由董事、校長、院長親自出席，應是最清楚整個過程，卻任由不知情的員工、校友、甚至是不相干的政治人物肆意放言傳播諸多偏離事實的意見，這是全然不負責任的態度」！

所以這名醫界大老呼籲高醫法人對於評選過程若有疑義，應循正式管道提出，而非透過不知情的政治人物以街頭放話方式肆意批評，以免干擾相關議約程序的進行，造成員工無謂的情緒波動與社會紛擾。