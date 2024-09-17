波音3萬人罷工！每天估損失逾1億美元　信用評級恐變「垃圾級」

▲ 波音員工發起罷工。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國波音公司（Boeing）員工不滿勞資協議，13日起發動罷工。分析指出，與工會達成和解之前，波音每天可能損失高達1億美元（約新台幣31.8億元）收入。

《路透》報導，波音上一份勞動合約已實施16年，代表3.3萬名員工的最大工會「國際機械師與航空航天工人協會」（IAM）認為薪資成長無法趕上生活成本上升，今年3月與資方展開談判，本月8日達成初步協議，但94.6%工人12日投票否決協議，更以96%壓倒性支持通過罷工，13日午夜正式展開，影響西雅圖及波特蘭組裝廠的波音737 MAX、波音767和波音777機型生產。

這是波音員工2008年以來首次罷工，一旦長期化可能造成數十億美元損失，使波音緊張的財務狀況雪上加霜，甚至導致信用評等被降級。1月一架737 MAX飛行中艙門脫落，使波音面臨一連串動盪，今年至今股價已下跌40%。

Northcoast Research分析師奧林（Chris Olin）預估，此次罷工整體影響可能達到30億美元以上，「波音很可能從原本的生產計劃中取消33至35架飛機，導致每日營收損失1.02億美元」。

三大信用評等機構上周都警告，若罷工持續太久，恐怕令波音失去投資等級（Investment Grade），落入俗稱的「垃圾級」，將提升波音借貸成本，而該公司目前已背負600億美元債務。

TD Cowen分析師馮魯莫（Cai von Rumohr）指出，相較2008年每天損失1億美元銷售額，此次罷工的衝擊預料更大，因為目前銷量更高。

由於自由現金流為負且利潤率不佳，波音財務狀況已面臨壓力，需要足夠現金流來償還債務。馮魯莫說明，每天收入下降1億美元，現金就會減少6000萬美元。Jefferies分析師估算，罷工將導致波音每月自由現金流減少約13億美元。

波音16日宣布，將暫停招募新員工，並考慮暫時讓員工放無薪假，以控制成本。