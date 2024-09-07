　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沒載太空人！波音「星際客機」返航地球　成功降落新墨西哥州

▲▼波音「星際客機」（Starliner）降落美國新墨西哥州的白沙太空港（White Sands Space Harbor）。（圖／達志影像／美聯社）。

▲「星際客機」降落白沙太空港（White Sands Space Harbor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國波音「星際客機」（Starliner）6月5日把2名太空人載上國際太空站，卻因為安全問題，無法把人送回來。如今，它已於美東時間6日下午6時4分「空艙」返回地球，並且已經平安降落。

NASA直播「星際客機」從國際太空站返航地球的過程，不過未搭載當初的2名NASA太空人，於美東時間7日中午12時1分，降落於新墨西哥州的白沙太空港（White Sands Space Harbor）。

ABC等外媒報導，「星際客機」是NASA商業載人計畫的一部分，此計畫是為了測試波音的太空船，是否能夠執行來回國際太空站的例行任務。計畫經理斯蒂奇（Steve Stich）說，「我們對於太空船很有信心。」

▲▼波音「星際客機」（Starliner）離開國際太空站。（圖／達志影像／美聯社）

▲「星際客機」離開國際太空站。（圖／達志影像／美聯社）

NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）6月5日參與了「星際客機」的首次載人試飛，原本預計在太空待上1周，未料出現多個技術問題，導致返航日期被迫延至2025年2月，屆時將搭乘SpaceX的「飛龍」（Crew-9 Dragon）返回地球。

事實上，「星際客機」在發射前就充滿疑慮。它最初的試飛原訂於5月6日，但陸續發生氧氣閥、氦氣洩漏、推進器問題，好不容易飛往國際太空站之後，又因為安全性不足，導致NASA於8月24日宣布，2名太空人不會乘坐「星際客機」返回地球。

▼NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）滯留國際太空站。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼波音太空船「星際飛機」（Starliner）出現故障後，NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）就一直滯留在國際太空站（ISS）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
小草聚集土城看守所　侯友宜：每人都有表達訴求權利
快訊／13:16規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／13:16地震！　台北有感
柯文哲老家遭放「上銬照」：教出貪污犯　警方出手了
台北盆地西側不能掉以輕心　粉專示警：可能是下個對流引爆點
看不下去台北看守所外「這一幕」　鄭家純決定出手了
快訊／大雷雨襲2縣市！　劇烈降雨炸1小時
郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段網瘋傳：神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美再+1人感染禽流感　首次「沒有接觸史」卻染疫引關注

美14歲槍手父面臨180年刑期！　他激動喊「兒子在校被霸凌」

日本機場亂象！中國人違法「開白牌車」3男被捕　單趟就賺6000

老婆多了「寶可夢刺青」　他驚覺被綠！崩潰曝：小王就是我死黨

日本陷30年來最嚴重米荒！　極端氣候、政策過時是禍首

以色列軍隊撤出哲寧　大量道路建築被毀「居民被斷水斷電」

沒載太空人！波音「星際客機」返航地球　成功降落新墨西哥州

學者投書美媒分析民眾黨案：第三勢力不消失將質變

詭！義6歲女童盪鞦韆摔落　下秒遭「塑膠硬座」重擊頭部死亡

川普又贏了！「封口費案」判決二度延期　總統大選3周後宣判

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

美再+1人感染禽流感　首次「沒有接觸史」卻染疫引關注

美14歲槍手父面臨180年刑期！　他激動喊「兒子在校被霸凌」

日本機場亂象！中國人違法「開白牌車」3男被捕　單趟就賺6000

老婆多了「寶可夢刺青」　他驚覺被綠！崩潰曝：小王就是我死黨

日本陷30年來最嚴重米荒！　極端氣候、政策過時是禍首

以色列軍隊撤出哲寧　大量道路建築被毀「居民被斷水斷電」

沒載太空人！波音「星際客機」返航地球　成功降落新墨西哥州

學者投書美媒分析民眾黨案：第三勢力不消失將質變

詭！義6歲女童盪鞦韆摔落　下秒遭「塑膠硬座」重擊頭部死亡

川普又贏了！「封口費案」判決二度延期　總統大選3周後宣判

賞花賞月賞秋香！　台中花市推中秋花卉伴手禮

柯文哲新竹老家被貼教出貪汙犯　綠委轟：停止騷擾家人的丟臉行徑！

美再+1人感染禽流感　首次「沒有接觸史」卻染疫引關注

李洋告別職業生涯　台北羽決賽後將為他舉辦引退儀式

趙露思「遭疑整容」開告！彩妝師挺：這一看就是沒整啊…揪1關鍵

快訊／開車不看路！高雄男撞騎士　阿北「連人帶車」摔進水溝

轟民眾黨情勒群眾！　她傻眼：讓「不明資產透明化」才是解藥

快訊／13:16台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

餐桌上的部落旅行月光版！6部落11埸次　月光佐美食療癒入席

重複發薪逾萬筆！2天追回3.8億　台中郵局：自己疏失不會報警

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

人妻遭救護車司機性侵　癌末夫被切斷氧氣丟下車

尪下藥約72男性侵200次！老婦哭：世界崩塌了

16歲少女吸K他命！激戰到一半「抽搐暴斃」

31歲人妻日接百通無聲騷擾電話1個月　報警才知枕邊人搞鬼

男童帶遙控器上學：我不能看電視你們也別想看

行政院罕見聘「日籍拉麵店老闆」當顧問！

活人生吃！女被巨蟒活活纏死吃掉一半

惡劣「一手法」騙走6700元霸王餐　新加坡妹子狂點19道菜

普丁不挺　川普：不知是羞辱或他幫了我

台灣人在北海道遭人撂倒！62歲嫌秒落網

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

西瓜切開「看見1跡象」快丟！

繼國泰空巴A350故障　馬航也發現問題

更多熱門

相關新聞

波音副總裁來台說明「安全品質方案」　曝員工流失2成

波音副總裁來台說明「安全品質方案」　曝員工流失2成

全球最大飛機製造商之一的波音公司，近年來飛安事故頻傳，波音資深副總裁暨企業品質作業委員會主席伊麗莎白‧倫德，今（5日）來台召開「強化安全與品質」說明會，表示持續到全球各重要地區說明波音強化安全與品質，疫情時曾流失員工20％，目前恢復6至7%，未來將併購美國航空Spirit擴大整合的效果。

國際太空站拍到「神秘閃光」！

國際太空站拍到「神秘閃光」！

太空人滯留2個月　太空船突傳砰砰敲門怪聲

太空人滯留2個月　太空船突傳砰砰敲門怪聲

長榮航787新機明年陸續到位　總座：空巴也盼波音回正軌

長榮航787新機明年陸續到位　總座：空巴也盼波音回正軌

全日空飛機冒煙　畫面曝光

全日空飛機冒煙　畫面曝光

關鍵字：

太空船波音星際客機NASA商業載人計畫

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

柯文哲寫「1500沈慶京」　郭正亮解讀含意

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

人妻遭救護車司機性侵　癌末夫被切斷氧氣丟下車

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

快訊／國家警報大響「大雷雨轟4縣市」

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面