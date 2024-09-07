沒載太空人！波音「星際客機」返航地球　成功降落新墨西哥州

▲「星際客機」降落白沙太空港（White Sands Space Harbor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國波音「星際客機」（Starliner）6月5日把2名太空人載上國際太空站，卻因為安全問題，無法把人送回來。如今，它已於美東時間6日下午6時4分「空艙」返回地球，並且已經平安降落。

NASA直播「星際客機」從國際太空站返航地球的過程，不過未搭載當初的2名NASA太空人，於美東時間7日中午12時1分，降落於新墨西哥州的白沙太空港（White Sands Space Harbor）。

The uncrewed @BoeingSpace #Starliner spacecraft landed at New Mexico's White Sands Space Harbor at 12:01am ET on Saturday Sept. 7. pic.twitter.com/qi0kWhiSHj — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 7, 2024

ABC等外媒報導，「星際客機」是NASA商業載人計畫的一部分，此計畫是為了測試波音的太空船，是否能夠執行來回國際太空站的例行任務。計畫經理斯蒂奇（Steve Stich）說，「我們對於太空船很有信心。」

▲「星際客機」離開國際太空站。（圖／達志影像／美聯社）

NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）6月5日參與了「星際客機」的首次載人試飛，原本預計在太空待上1周，未料出現多個技術問題，導致返航日期被迫延至2025年2月，屆時將搭乘SpaceX的「飛龍」（Crew-9 Dragon）返回地球。

事實上，「星際客機」在發射前就充滿疑慮。它最初的試飛原訂於5月6日，但陸續發生氧氣閥、氦氣洩漏、推進器問題，好不容易飛往國際太空站之後，又因為安全性不足，導致NASA於8月24日宣布，2名太空人不會乘坐「星際客機」返回地球。

▼NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）滯留國際太空站。（圖／達志影像／美聯社）