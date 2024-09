沒載太空人！波音「星際客機」返航地球　成功降落新墨西哥州

▲「星際客機」降落白沙太空港(White Sands Space Harbor)。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國波音「星際客機」(Starliner)6月5日把2名太空人載上國際太空站,卻因為安全問題,無法把人送回來。如今,它已於美東時間6日下午6時4分「空艙」返回地球,並且已經平安降落。

NASA直播「星際客機」從國際太空站返航地球的過程,不過未搭載當初的2名NASA太空人,於美東時間7日中午12時1分,降落於新墨西哥州的白沙太空港(White Sands Space Harbor)。

