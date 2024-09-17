公司化後事故多4成「今年7個月內冒585起」　台鐵揭原因

▲今年鐵路天然災變導致行車異常達3倍之多，日前台鐵新自強號撞上土石流。（資料圖／記者柯政誟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為推動安全改革，台鐵今(113)年元旦公司化，不過事故卻攀升，根據交通部最新統計，今年1月到7月已發生585件事故，比去年多出約4成，台鐵公司表示，主要是地震颱風天然災變導致行車異常高達3倍，讓件數大幅增加，車輛故障增3.7%，已擬定5年安全提升計畫，以0重大行車事故為目標。

根據交通部最新統計，今年1月到7月台鐵共發生585起事故，其中重大行車事故有4件，一般行車事故27件，行車異常事件554件。相較112年1月到7月同期415件，增加了4成，去年台鐵無重大行車事故，一般行車事故22件，行車異常事件有393件。

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▲▼台鐵事故統計。（圖／交通部提供）

不過台鐵公司則表示，經查113年1至7月重大行車事故2件、另有2件係天然災變引發之行車事故，此外，一般行車事故為27件、行車異常事件551件。台鐵進一步指出，行車異常事件變多主要係地震颱風等天然災變153件，較去年同期50件大幅增加103件。另車輛故障167件，較去年同期161件增加3.73%；號誌故障61件，較去年同期67件減少9.8%次之。

台鐵公司表示，為進一步降低鐵路行車事故事件，提升行車安全，持續辦理安全改革精進作為包括健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構及號誌、電力設備、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全、推動安全管理系統。另交通部委託外部單位辦理台鐵公司SMS第三方評鑑，確保安全管理落實執行。

此外，台鐵指出，台鐵也透過分析研究近年事故事件的類型及發生率，綜整原因分析及改善對策，以5年為1期之「5年安全提升計畫」，擬定降低人員的失誤率、提升設備的妥善率、消除不安全的環境、完善組織安全體系四策略計23項方案，據以落實推動，並滾動式檢討分年修正，俾達成0重大行車事故，讓安全與服務品質持續提升。