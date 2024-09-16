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幻象飛官謝沛勳今實施適飛評估檢查　S-70C吊掛故障已向原廠反映

▲總統賴清德探視飛官謝沛勳。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

▲總統賴清德探視飛官謝沛勳。（圖／記者許權毅翻攝）

記者陶本和／台北報導

空軍日前一架幻象戰機（機號：2047）失事意外後，有關後續的應處作為，空軍16日表示，幻象實施「天安作業」該機型進行全面特檢，而相關人員則實施學科與模擬機授課，在符合標準後便會執行復飛；而S-70C型機液壓吊掛故障一事，也已請原廠授權公司進行檢測，並透過正式信函向原廠反映。至於所幸獲救的飛官謝沛勳上尉，已實施適飛評估檢查，作為復飛審認的依據。

空軍司令部今（16）日表示，為因應日前幻象戰機失事意外，空軍已針對相關事項妥採應處作為。首先，有關幻象戰機「天安作業」部分，已就該型機做完整全面特檢，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機授課，確保各項裝備性能無虞、人員本職學能符合標準後，據以執行復飛作業。

另外，空軍表示，S-70C 型機液壓吊掛故障案，刻正委請原廠授權之亞航公司進行檢測，並透過正式信函向原廠反映，期提供確切肇因，維護本軍權益。

在謝沛勳上尉方面，空軍表示，已於今日前往國軍三軍總醫院松山分院，實施適飛評估檢查，後續依報告結果，作為人員復飛審認依據。

至於機體打撈作業部分，空軍表示，已完成招商及合約簽訂，刻正進行相關準備。後續視海象及天候狀況，最快可於9月18日展開定位打撈。

最後，空軍司令部強調，將持恆以嚴謹務實的態度，確保各類裝備性能無虞，戮力執行空防任務，守護國家安全。

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