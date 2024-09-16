BMW掛AB牌連撞4車！肇逃爆胎卡住還狂催噴白煙　駕駛被拽下車

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（16日）下午，一名男子駕駛BMW行經連城路時，連撞4輛各式車輛後逃逸，民眾立即通報110，警方循線查緝，發現男子因前輪爆胎，停在中和高中前，警員立即將男子從車上拉下逮捕，隨後發現男子竟懸掛他車車牌，但男子稱身體不適，目前先送往醫院就診，隨後將帶回派出所調查。

▲王男駕駛BMW肇逃，因爆胎遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天下午1時許，46歲王姓男子駕駛BMW 750行駛在中和連城路上，疑似精神不濟，先與一輛公車發生擦撞，再擦撞停在路旁的轎車，但王男卻沒立即停車持續逃逸，在中和高中前迴轉，又撞到貨車及休旅車，導致前方2輪爆胎而無法繼續行駛，因而停滯在中和高中前。

▲王男駕駛BMW，連撞4輛車竟未停車肇逃，。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，發現王男所駕駛的BMW，立即上前盤查，但王男卻在車上不願下車，警員實施公權力將王男拉下車，並壓制逮捕，警員在查驗車輛時，赫然發現王男所駕駛的BMW，懸掛另一輛不同型號的BMW車牌，同時對王男酒測，並未發現有酒駕情況，但王男表示身體不適需要就醫，警方先協助就醫，後續再行製作筆錄，肇逃部分將依公共危險罪移送偵辦，而懸掛他車車牌，將依道路交通管理處罰條例舉發吊銷牌照。

▲警方調查發現，王男所駕駛的BMW懸掛他車車牌。（圖／記者陸運陞翻攝）