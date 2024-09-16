台中1歲童吞異物亡...保母疑留2未成年看顧釀禍　交保低頭快閃

記者白珈陽、吳佩蓁／台中報導

台中北屯區一名1歲男童15日晚間在保母家，疑似疑似吞下1元硬幣與玩具活活噎死，案發時沈姓保母（48歲）帶著另1名孩童外出，將男童交給她的2名未成年小孩照顧，返家時才驚見男童在衣櫃內臉色發白，送醫搶救宣告不治。檢方今在太平間訊問沈姓保母3小時，結束後沈女低頭緊抓員警手臂，面對媒體提問均不回應，快步搭車離開。

▲48歲沈姓保母3萬元交保，低頭快步離開 。（圖／記者白珈陽攝）

今天下午1時30分檢察官會同法醫在醫院進行相驗，男童生母（24歲）及家屬悲痛現身，約3個小時後完成相驗，後續將再安排電腦斷層掃描，並擇日解剖複驗，以釐清確切死因。

同時檢方在太平間對沈姓保母進行3小時訊問，訊後諭令3萬元交保，離開時沈女見到媒體立刻低頭緊緊抓住一旁員警手臂，面對媒體提問男童怎會1個人在家、身上是否有很多外傷等問題皆未回應，隨即快步上車離開。據了解，保母有2名未成年小孩，疑似有代為照顧托嬰之嫌。

▲沈姓保母疑似留2名小孩在家中照顧男童。（圖／記者白珈陽攝）

初步調查，沈女無照且收托4名小孩照顧，男童生母王女是因工作緣故，以每月2.5萬請沈女全日托，15日沈女帶其中一名孩童外出，將男嬰留在家中由沈女的2名小孩幫忙看顧，未料沈女回家後卻發現男童在衣櫃中，臉色發白，急救過程中還從嘴巴吐出1元硬幣及玩具，送醫救治後仍不治，醫護更發現男童身上有大面積新舊傷，但沈女供稱是男童頑皮摔傷造成，否認施虐。