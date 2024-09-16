崑大視訊系校友影視作品再創佳績　第59屆電視金鐘獎獲6項入圍

▲第59屆金鐘獎於9月11日隆重揭曉入圍名單，台南崑山科技大學視訊傳播設計系傑出校友們參與金鐘獎競逐，共有4人6項入圍第59屆電視金鐘獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第59屆金鐘獎11日隆重揭曉入圍名單，台南崑山科技大學視訊傳播設計系傑出校友們參與金鐘獎競逐，共有4人6項入圍第59屆電視金鐘獎，包括導演新秀陳奕凱入圍「迷你劇集編劇獎」外，陳柏佑、高偉晏、嚴振欽則囊括燈光、聲音設計、視覺特效共5個技術獎項入圍，印證崑科視訊系是台灣影視技職教育的領航者。

台灣電視界最高榮譽「電視金鐘獎」邁入第59屆，是業內所有台灣影視工作者夢寐以求的榮耀。今年的入圍名單已於日前揭曉，本屆共有956件作品競逐27個獎項，經過兩個多月的評審，最終由136件作品脫穎而出。而崑山科大視訊系傑出校友的六項入圍分別為陳奕凱《暗潮》，入圍「迷你劇集(電視電影)編劇獎」；陳柏佑《不夠善良的我們》入圍「戲劇類節目燈光獎」。

此外，嚴振欽《商魂》、《非殺人小說》雙雙入圍「戲劇類節目視覺特效獎」；高偉晏《愛愛內含光》入圍「戲劇類節目聲音設計獎」，《群山之島與不去會死的他們2-EP02深淵驚現嘆息灣！》另入圍「節目類聲音設計獎」。以上作品皆是去年台灣備受矚目的戲劇與節目類作品，網友討論度極高，可見崑大校友在影視領域中年年為台灣影視作品做出傑出貢獻。

曾經以《偷偷》入圍第56屆金馬獎最佳劇情短片的陳奕凱，是台灣導演的後起之秀，關於入圍他表示：「《暗潮》這個劇本我們開發了好久，回想過程真的好難，但每次遇到好的故事，都會一股腦栽進去，因為創作真的太好玩了！能有這樣的成績，真的要謝謝楊貴媚、王渝屏、洪都拉斯、黃冠智、范睿修、陳亮哲的精湛演出，也感謝王育麟、徐宏輝導演的功力，才能把我們當時創作的核心和氛圍表現出來。」

影視入圍常勝軍嚴振欽校友今年再以《商魂》、《非殺人小說》兩個作品入圍「視覺特效獎」，他曾在2016年以電視劇《一把青》獲得金鐘獎美術設計獎，2022年以電視劇《斯卡羅》獲得金鐘獎視覺特效獎。他所創立的視覺特效公司「罡風創意映像」參與了今年眾多入圍的戲劇作品，包括《不夠善良的我們》、《愛愛內含光》、《商魂》、《何百芮的地獄毒白》、《非殺人小說》、《八尺門的辯護人》等，入圍成績相當亮眼！擔任總監的嚴振欽表示：「罡風應該算是吉祥團隊吧，前兩年參與的案子今年都擠在一起播出了，感謝大家找罡風，祝大家金鐘都有好成績。」

視訊系曹源峰主任表示：「崑山科大視訊系至今已有27屆學生，為台灣影視業界培養了眾多人才，年年入圍得獎名單都有傑出校友的身影，特別是在技術獎項成果豐碩，以今年入圍的高偉晏、嚴振欽、陳柏佑、陳奕凱這些校友，都是業界知名的創作菁英，這證明20餘年下來，本系已成為影視技職教育的領航者與生力軍。再次恭喜這些在影視行業堅守崗位、兢兢業業、發光發熱的崑大視訊人，母校與有榮焉。」第59屆電視金鐘獎將於10月18至19日於台北流行音樂中心盛大登場，全校師生皆期盼學長們能夠帶回好消息，順利得獎！