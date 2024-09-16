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今年上半年全台「最強景點吸千萬人次」！前十名排行一次看

▲「2024台灣燈會在台南」安平燈區熱鬧開展， 4日晚上空中展演秀演出不同曲目，台南市長黃偉哲也前往與民眾共賞精彩的空中大秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年台灣燈會在台南安平，吸引千萬人次造訪。（圖／記者林東良翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光旅遊熱絡，觀光署統計今年上半年觀光遊憩區人次資料出爐，台南市安平小鎮吸引超過1千萬人次奪冠，鹿港老街、嘉義文化路夜市、桃園中壢老街及嘉義檜意森活村等4處景點首次進榜。學者分析，安平小鎮因舉辦台灣燈會而受惠，也看得出熱門景點集中在商圈周邊，觀光產業發展逐漸轉型。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰根據觀光署資料分析今年1到6月的10大熱門景點，依序是安平小鎮、北港朝天宮、鹿港老街及周邊地區、文化路夜市、北港武德宮、台北101、高雄駁二藝術特區、愛河（五福四路至博愛一路）、中壢老街及檜意森活村。

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▲▼今年上半年10大熱門景點遊客人次統計資料 。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲今年上半年10大熱門景點遊客人次資料 。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）※點圖放大

黃正聰指出，今年上半年10大遊憩景點遊客達6553萬人次，較去年同期4742萬人次，增長38%。去年第一熱門景點的國父紀念館因舉辦台灣燈會，吸引724萬餘人次，今年上半年僅63萬餘人次、下滑91%，但其他9個景點的人數與去年相差不遠。

黃正聰說，今年安平小鎮也舉辦台灣燈會，而遊客人數增加，排名第一。鹿港老街、文化路夜市、中壢老街及檜意森活村是首次進榜，安平小鎮、台北101、駁二特區及愛河原本也在10大熱門景點榜外，今年擠進榜內。

▲▼今年上半年10大熱門景點遊客人次統計資料 。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

▲今年上半年各縣市觀光遊憩據點遊客人次分析 。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）※點圖放大

黃正聰表示，這與觀光主管機關的管理概念與計算遊客的方式調整有關，例如過去台北101以景觀台的遊客為主，今年擴大只要進101都可以計算。這樣計算方式，比較能夠真實反映觀光景點的旅客到訪情形。

他說，目前熱門景點多偏向以商圈為主的型態，像是鹿港、文化路夜市或高雄駁二特區等，商圈結合景點推動觀光發展，將是未來趨勢，這也代表國旅一日遊增加，二日遊或多日遊不見得增加。

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