黑衣男不滿喇叭聲過長！小車逼停大學長　球棒猛砸前擋釀1傷

▲黑衣男持棒球棍攔停大貨車。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者楊熾興／桃園報導

40歲劉姓男子駕駛自小客車與同向駕駛大貨車的42歲黃姓司機，因鳴按喇叭問題發生行車糾紛，劉男憤而持棒球棒砸毀黃男車輛擋風玻璃及駕駛座車窗，造成黃男手臂受傷，並留下作案的棒球棒，警方獲報抵現場，劉男已駕駛逃逸，經通知劉男到案說明，他坦承不滿大貨車喇叭聲過長，才會持棒球棒砸車洩恨，全案依法偵辦。

▲劉男不滿後方大貨車長鳴喇叭，竟攔停後持棒球棍砸車。（圖／民眾提供）

警方調查，13日15時20分許，於桃園市龜山區忠義路二段路段發生行車糾紛，劉姓男子駕駛小客車與黃姓被害人駕駛大貨車由林口往龜山方向行駛，短髮黑衣的劉男不滿後方的黃男鳴按喇叭聲過長，竟駕車逼停大貨車然後下車，不由分說向大貨車擋風玻璃一陣猛砸後，再轉而砸破駕駛座玻璃，造成黃男手臂受傷。

▲▼大貨車擋風玻璃及駕駛座均被砸，並導致駕駛黃男手臂受傷。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局坪頂派出所員警獲報火速趕到現場時，劉男已駕車逃逸，員警立即通報救護車救護傷患及調閱周邊監視器畫面，通知劉男到案說明，他坦承不滿大貨車喇叭聲過長，才會持棒球棒砸車洩恨全案依毀損、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌，函送桃園地方檢察署偵辦。警方呼籲民眾駕駛車輛應互相禮讓，切勿意氣用事，傷人傷己，觸犯法律得不償失。

▲▼警方將傷者送醫，並查獲作案用棒球棒。（圖／龜山警分局提供）