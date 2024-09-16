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快訊／遭爆騷擾曾姸潔！鍾小平喊：這是政治操作　現身北檢提告

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

國民黨北市議員鍾小平遭桃園市議員詹江村爆料，曾騷擾民眾黨前桃園市議員候選人曾姸潔，除了不斷傳訊「什麼時候吃飯」、「想念你」、「想妍妍（姸姸）」、「就喜歡你。我是單身也是單眼皮」、「你在想什麼」等，還奪命連環Call。對此，鍾小平今(16日)上午赴北檢，對曾姸潔、詹江村兩人提告妨害名譽。

▲▼ 鍾小平赴北檢提告 。（圖／記者劉昌松攝）

▲鍾小平赴北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

鍾小平近日狂打民眾黨主席柯文哲京華城案，引發詹江村質疑，詹江村更在臉書上發文表示，柯文哲過去擔任台北市長時，鍾小平和柯文哲、民眾黨的關係很好，「怎麼過去柯文哲當市長的時候，不把議員職責做好，反倒是柯文哲落難的時候，才想到要扮演好議員的角色，我就不知道了！」

詹江村發文後更接連爆料，指鍾小平是因追求曾姸潔不成才惱羞成怒。另外，詹江村還公布鍾小平與曾姸潔的對話紀錄，內容包含「什麼時候吃飯」、「想念你」、「想妍妍（姸姸）」、「就喜歡你。我是單身也是單眼皮」、「你在想什麼」等。

案發後，鍾小平表示要提告，曾姸潔對此回應，「是想用哪一條法律提吿，做了這麼丟臉的事情，還要用謊言來圓謊」。

稍早，鍾小平現身北檢，控告曾姸潔、詹江村妨害名譽。他受訪秀出對話紀錄，指自己遭到曾姸潔恐嚇，對方曾稱如果再攻擊阿北，就要攻擊他，但此對話曾姸潔已經收回。

對此，鍾小平表示，自己願意測謊，證明自己所述都是事實，且也會請檢調還原LINE對話，「這是一系列政治操作」，而自己的名譽很重要，因此赴北檢提告。

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