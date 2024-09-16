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大陸 大陸焦點 特派現場

中國第一高樓「上海中心」千噸阻尼器抗貝碧佳14級風　搖晃肉眼可見

記者魏有德／綜合報導

強颱貝碧佳今（16）日清晨登陸上海，對首當其衝的浦東新區帶來大雨及狂風。值得注意的是，高度632公尺的全球第三高樓、中國第一高樓「上海中心」大廈正是位於黃浦江畔的浦東金融中心商業區內，在強風的作用下，被稱為「慧眼」的阻尼器正「大擺幅」的晃動著，維持大樓的平衡。

▲上海中心大廈阻尼器「慧眼」。（圖／翻攝微博）

▲上海中心大廈阻尼器「慧眼」。（圖／翻攝微博，下同）

《看看新聞》報導，安裝在上海中心大廈125層的千噸「慧眼」阻尼器又開始晃動，繼續守護大樓抵抗強風。目前阻尼器擺幅可見，運作平穩。據悉，該阻尼器單邊擺幅的極限是2米（公尺，下同），可以削減強風下高層晃動。

▲上海中心大廈阻尼器「慧眼」。（圖／翻攝微博）

上海中心大廈建設發展有限公司工程管理總部結構技術總監宋偉寧曾表示，相較於台北101大樓的黏滯型調諧質量阻尼器，上海中心使用的是大陸自主研發的電渦流阻尼技術，利用導體在磁場環境中做相對運動時產生電渦流阻礙導體運動的原理來消減阻尼器的擺動，從而釋放能量。

上海中心大廈阻尼器設定的極限值是單邊擺動2公尺（以阻尼器中心點到擺動最遠點的距離來計算），按照抵御強颱、強震的標準來設置。當阻尼器的擺動超過一定幅值時，限位保護裝置就會發揮功能，相當於汽車剎車一般，當阻尼器擺動達到2公尺極值時，就會將其鎖定，進而保護大樓的建築結構及周邊的裝飾部件不會受到撞擊。

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