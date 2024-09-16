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麥當勞本周「15大優惠券」快收！勁辣雞翅買1送1、小薯下殺10元

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周祭出15大優惠券。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥粉快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新優惠出爐，本周一口氣祭出超殺「15大優惠券」，不僅有蛋捲冰淇淋、勁辣香雞翅買1送1，還有小薯下殺10元、麥脆雞腿免費送等好康，即日起限時7天開吃，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市（使用期限：即日起至9月17日）
1. 買超值全餐送麥脆雞腿1塊（原味／辣味）
2. 單點小薯特價10元
3. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）買1送1
4. 單點OREO冰炫風特價39元

●門市（使用期限：即日起至9月18日）
1. 單點蛋捲冰淇淋買1送1

●門市（使用期限：即日起至9月20日每日下午5時至9時）
1. 麥香魚+中薯+38元中飲特價99元
2. 麥香雞+中薯+38元中飲特價99元

●門市（使用期限：即日起至9月22日）
1. 雙層牛肉吉事堡+38元中飲特價89元
2. 6塊麥克雞塊套餐現折20元
3. 單點豬肉蛋堡送薯餅
4. 大薯+小杯玉米湯特價89元

●門市（使用期限：9月20日至9月22日）
1. 買超值全餐送4塊麥克雞塊

●歡樂送（使用期限：即日起至9月17日）
1. 20塊麥克雞塊分享餐送原味麥脆雞塊1塊（不指定部位、口味）
2. 30塊麥克雞塊分享餐送原味麥脆雞塊1塊（不指定部位、口味）
3. 雞塊雞腿分享餐送原味麥脆雞腿1塊（不指定部位、口味）

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出2大中秋優惠。（圖／業者提供）

另，肯德基即日起至9月17日也祭出2大限時優惠，有「7塊雞桶特價299元」，優惠代碼「40337」，適用於全門市、官網下單；PK APP則推「買原味蛋撻禮盒送原味蛋撻1顆」，特價只要240元。

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