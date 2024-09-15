　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

各大速食店「中秋優惠」一次看！炸雞桶買1送1、雞腿串免費吃

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲各大速食店中秋優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

中秋沒有烤肉，就來怒嗑一頓速食大餐！《ETtoday新聞雲》整理各大速食店限時優惠，拿坡里推炸雞桶買1送1、大披薩下殺199元，頂呱呱則祭出「尋找秋鳳」活動，可以免費吃雞腿串，通通不能放過。

●麥當勞
麥當勞即日起至9月17日於全門市推2024「夏季優惠券」，一共祭出5大系列、43種優惠選擇，其中「大薯」、「4塊麥克雞塊」及「薯餅」可享「加1元多1件」；可樂、檸檬紅茶、蜂蜜紅茶、美式咖啡、那堤則有「買1送1」。

「超爽大餐」平均下殺6折起，有「麥香雞+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「麥香魚+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「吉事漢堡+4塊雞塊+小薯+33元飲品」通通只要101元；還有「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」、「雙人早餐159元起」等好康。

麥當勞夏季優惠券狂省2936元起，且不限使用次數，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出2大中秋優惠。（圖／業者提供）

●肯德基
肯德基即日起至9月17日祭出2大限時優惠，包括「7塊雞桶特價299元」，優惠代碼「40337」；PK APP限定「買原味蛋撻禮盒送原味蛋撻1顆」，特價只要240元。

▲▼頂呱呱推出2款中秋新品「金鳳炭燒雞腿串」、「柚見紅心雪泥」。（圖／業者提供）

▲頂呱呱推尋找秋鳳活動免費吃雞腿串。（圖／業者提供）

●頂呱呱
頂呱呱即日起至9月22日於全門市祭出「尋找秋鳳」活動，凡持「秋」或「鳳」字的身分證，於門市購買任一超值套餐、派對組合餐或中秋套餐，即可免費獲得「金鳳炭燒雞腿串」2串，每人限換1次，數量有限、送完為止。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里有炸雞桶買1送1、大披薩下殺199元。（圖／業者提供）

●拿坡里
「拿坡里炸雞專賣」即日起至9月18日祭出「2大優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，每桶內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，2桶特價399元；「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元，全台12門市限定開跑；「拿坡里披薩·炸雞」即日起至9月18日則推「大披薩／5塊炸雞特價199元」優惠，130間門市限定。

▲▼必勝客推「雙拼大比薩-海陸總動員」。（圖／業者提供）

▲必勝客祭出2大中秋優惠。（圖／業者提供）

●必勝客
必勝客全門市於今（15）日、9月17日限定2天祭出「中秋節享樂餐799元起」，任選565元以上口味比薩可享外帶買大送大、外送買大送小+指定副食搭配（4選1）。

APP則同步推出「中秋節澎湃餐1288元起」，內含3個大比薩（第1個790元以下口味，第2及第3個565元以下口味）+HOT歡聚拼盤（含6個德國芝心腸、小份薯金幣、5條黃金雞柳條、10顆麻糬QQ球）+1.25L可樂。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王「澎湃嗨吃優惠券」祭出5大系列好康。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至9月30日祭出「澎湃嗨吃優惠券」，一共有5大系列好康，其中，「6大夯品買1送1」品項包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、大杯飲料及大杯茶，皆可享買1送1優惠。

加碼推超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，通通只要69元。

還有8款銅板下午茶最低69元起、10款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起，提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。

【你可能也想看】

►麥當勞「超殺優惠券」爽吃28天！大薯加1元多1件、5飲品買1送1
►身分證拿出來！「名字中2字」免費吃雞腿串　頂呱呱新品一次看
►拿坡里「炸雞桶、無骨雞塊買1送1」爽吃18天！12門市限定

ET快訊
撞癱22歲男騎士！　保時捷男一毛不賠還免關
退休還是喜歡幫病患看病　醫師續做居家醫療騎機車當「外送醫師」
快訊／黃暐傑遭海盜釋出！
林襄1句話「節目中斷錄影」　吵架潘若迪！友：她講話比較直
中秋節3地區　賞月指數5顆星
沒性行為！男染淋病「去過加油站廁所」　醫驚：你GG很長耶

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

各大速食店「中秋優惠」一次看！炸雞桶買1送1、雞腿串免費吃

鶴茶樓高雄4間店「同時歇業」！總部找到加盟主了：最快2周復業

高雄鶴茶樓4分店突改「永久歇業」！釣出總部回應：未收到通知

霜淇淋、咖啡買1送1！特大美式15杯520元　超商中秋優惠懶人包

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

「柚子同學」擊敗世界第7大陸強敵　高承睿挺進澳門站男單8強！

各大速食店「中秋優惠」一次看！炸雞桶買1送1、雞腿串免費吃

鶴茶樓高雄4間店「同時歇業」！總部找到加盟主了：最快2周復業

高雄鶴茶樓4分店突改「永久歇業」！釣出總部回應：未收到通知

霜淇淋、咖啡買1送1！特大美式15杯520元　超商中秋優惠懶人包

新會期持續「藍白合」　李彥秀：柯文哲的司法問題讓在野更團結

碰！屏東鬧區聯結車機車擦撞　騎士腿部遭壓送醫

明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

蔡依林44歲生日「漂漂的」　6條勵志金句讓你越活越美

酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男疑脫產一毛不賠　一審還免關

指控密謀暗殺總統馬杜洛！委內瑞拉「逮捕3美國人」　查獲400步槍

介文汲、蕭旭岑「AIT關切柯文哲案」　綠委：會介入的只有中國

預言民進黨2026各縣市底牌！　郭正亮分析選情：賴清德非贏不可

歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

台中五岔魔王路口違規冠軍出爐！前8月4722件騎士沒兩段左轉

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

消費熱門新聞

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

鶴茶樓高雄4家店「歇業原因曝」

名字中2字免費吃頂呱呱雞腿串！

十勝與十盛合作新品奶茶快收必喝

限時10天！日本麝香葡萄下殺399元

全聯推出甜甜圈！3款口味百元有找

黑色星期五咖啡第2杯5元、買1送1！

霜淇淋、咖啡買1送1！超商優惠懶人包

高雄鶴茶樓4分店突改「永久歇業」

各大速食店中秋限定優惠懶人包

歡樂過節無負擔！5招有感運動讓你輕鬆甩脂

葉怡蘭：看好威士忌佐餐潛力

行動力保健品「年度最殺折扣」僅到9/15

全聯隔日達開搶iPhone 16「最多省3500元」

更多熱門

相關新聞

台灣首家鳥貴族今日下午2點搶先試營運

台灣首家鳥貴族今日下午2點搶先試營運

來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」已公布台灣首店9月20日開幕，日前官方再度宣布今天下午2點搶先試營運，不過，提供品項將依照現場狀況而定。

高雄工地隔離網起火　疑施放煙火釀禍

高雄工地隔離網起火　疑施放煙火釀禍

直擊／小潘蛋糕坊排隊人龍達200公尺！

直擊／小潘蛋糕坊排隊人龍達200公尺！

今高速公路「5大易塞路段」曝　高公局：走國道中午前出發

今高速公路「5大易塞路段」曝　高公局：走國道中午前出發

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

關鍵字：

美食情報美食雲速食中秋節買1送1

讀者迴響

熱門新聞

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

獨家／演唱會才剛結束　五月天怪獸父親驚傳過世！

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

吳謹言婚後首現身！正面影片流出「走路姿勢變了」

會員遭槓鈴壓頸 　館長喊冤「親示範護槓」無奈表情曝

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面