各大速食店「中秋優惠」一次看！炸雞桶買1送1、雞腿串免費吃

▲各大速食店中秋優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

中秋沒有烤肉，就來怒嗑一頓速食大餐！《ETtoday新聞雲》整理各大速食店限時優惠，拿坡里推炸雞桶買1送1、大披薩下殺199元，頂呱呱則祭出「尋找秋鳳」活動，可以免費吃雞腿串，通通不能放過。

●麥當勞

麥當勞即日起至9月17日於全門市推2024「夏季優惠券」，一共祭出5大系列、43種優惠選擇，其中「大薯」、「4塊麥克雞塊」及「薯餅」可享「加1元多1件」；可樂、檸檬紅茶、蜂蜜紅茶、美式咖啡、那堤則有「買1送1」。

「超爽大餐」平均下殺6折起，有「麥香雞+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「麥香魚+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「吉事漢堡+4塊雞塊+小薯+33元飲品」通通只要101元；還有「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」、「雙人早餐159元起」等好康。

麥當勞夏季優惠券狂省2936元起，且不限使用次數，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。

▲肯德基祭出2大中秋優惠。（圖／業者提供）

●肯德基

肯德基即日起至9月17日祭出2大限時優惠，包括「7塊雞桶特價299元」，優惠代碼「40337」；PK APP限定「買原味蛋撻禮盒送原味蛋撻1顆」，特價只要240元。

▲頂呱呱推尋找秋鳳活動免費吃雞腿串。（圖／業者提供）

●頂呱呱

頂呱呱即日起至9月22日於全門市祭出「尋找秋鳳」活動，凡持「秋」或「鳳」字的身分證，於門市購買任一超值套餐、派對組合餐或中秋套餐，即可免費獲得「金鳳炭燒雞腿串」2串，每人限換1次，數量有限、送完為止。

▲拿坡里有炸雞桶買1送1、大披薩下殺199元。（圖／業者提供）

●拿坡里

「拿坡里炸雞專賣」即日起至9月18日祭出「2大優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，每桶內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，2桶特價399元；「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元，全台12門市限定開跑；「拿坡里披薩·炸雞」即日起至9月18日則推「大披薩／5塊炸雞特價199元」優惠，130間門市限定。

▲必勝客祭出2大中秋優惠。（圖／業者提供）

●必勝客

必勝客全門市於今（15）日、9月17日限定2天祭出「中秋節享樂餐799元起」，任選565元以上口味比薩可享外帶買大送大、外送買大送小+指定副食搭配（4選1）。

APP則同步推出「中秋節澎湃餐1288元起」，內含3個大比薩（第1個790元以下口味，第2及第3個565元以下口味）+HOT歡聚拼盤（含6個德國芝心腸、小份薯金幣、5條黃金雞柳條、10顆麻糬QQ球）+1.25L可樂。

▲漢堡王「澎湃嗨吃優惠券」祭出5大系列好康。（圖／業者提供）

●漢堡王

漢堡王即日起至9月30日祭出「澎湃嗨吃優惠券」，一共有5大系列好康，其中，「6大夯品買1送1」品項包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、大杯飲料及大杯茶，皆可享買1送1優惠。

加碼推超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，通通只要69元。

還有8款銅板下午茶最低69元起、10款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起，提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。