獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

▲陸籍王男自稱負債，搭橡皮艇偷渡來台，想「重新生活」。（圖／民眾提供）



記者張君豪／台北報導

大陸王姓男子（31歲）14日清晨6時30分駕駛3.6公尺長、外掛船用推進馬達的橡皮艇突破台灣海防，駛抵新北市林口後坑溪出海口處，且船上有解放軍糧等物品，有解放軍、共產黨員背景的大陸民眾在3個月內兩度駕艇闖入台灣領海並順利抵達岸際，不排除是解放軍對台灣近海防禦的漏洞測試，海巡人員憂心：若解放軍派遣特種部隊化整為零，展開不對稱突襲，以現在的海防岸防資源和能力恐無力攔阻。

6月9日淡水漁人碼頭遭大陸民眾駕艇入侵後，海巡署罕見召開國際記者會說明，會中海巡署允諾會儘速建置海岸巡邏「紅外線熱顯像儀」及推動台籍船隻全面建置「漁船船位監控系統（VMS）」與「船舶自動辨識系統（AIS）」，以利海巡岸巡人員鞏固海防。

但本月14日大陸籍王男駕艇再闖台林口海域，且緊鄰台灣重要交通運輸建設台北港旁不到500公尺；海巡署曾反映的紅外線熱顯像儀系統及全面推動台船建置監控識別系統等「兩大國安漏洞」仍未補上。





▲海巡署6月初逮捕涉嫌駕艇闖淡水河的阮芳勇（舉手者）。（圖／記者黃宥寧攝）

台海防禦的岸防漏洞大開，海巡署6月針對阮男偷渡的記者會後補破網，殷殷期盼推動建置「岸際紅外線熱顯像系統」及「台船全面裝置監控識別系統」進度，仍停留在行政院跨部會討論中。直到今天，岸巡人員仍靠望遠鏡目視監控近海船體排水量小於30噸以下、岸際雷達反射截面積不明顯的小艇，成了對岸解放軍滲透台灣，甚至發動斬首戰、城鎮戰的小型運兵利器。

6月9日有解放軍艇長背景的阮男駕艇抵達淡水漁人碼頭，海巡署記者會曾指出，台灣近海防禦偵蒐模式，500噸以上的船艦台灣海軍雷達會進行監控、500噸以下的船艇則由海巡署進行偵蒐，但從6月迄今，台灣近岸已被大陸民眾駕駛小艇突破岸巡海防基線。

有海巡官兵認為，對比歐美日的海巡機關，除了岸際雷達監控外，會針對沒有加裝或關閉船隻監控識別系統（VMS/AIS）的船隻進行盤查，但前提是全國船隻均強制加裝監控識別系統，以節省岸巡人員目獲辨識人力，增加平時查緝救援、戰時通報指揮應變的反應速度。

但台灣迄今包含舢舨、小艇、及低排水量的娛樂船隻均不強制加裝船隻監控識別系統，就算操雷手看到雷達軌跡，也無法辨識是台船還是外籍船隻，只能加派人車到海岸持望遠鏡偵蒐，目獲後才能判讀做出反應，「倘若屆時才發現是解放軍」，應變時間恐遭嚴重壓縮。

美國戰略智庫不少學者均提出：解放軍攻台西部至少有18處可登陸的「紅色海灘」，台灣政府投入大量經費訓練國軍及整合軍警海巡人員建立「戰平轉換」能力，但台籍船隻監控識別系統迄今未強制全面安裝，加上岸巡哨點紅外線熱顯像儀也未建置，台灣岸巡人員除了岸際雷達外，近海偵蒐手段仍停留在上世紀的望遠鏡目視偵蒐，近海防禦破口明顯，循此方式成功上岸的偷渡客黑數，不知道有多少？



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