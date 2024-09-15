　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

▲▼陸籍男疑似負債，搭橡皮艇偷渡來台，想「重新生活」。（圖／民眾提供）

▲陸籍王男自稱負債，搭橡皮艇偷渡來台，想「重新生活」。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

大陸王姓男子（31歲）14日清晨6時30分駕駛3.6公尺長、外掛船用推進馬達的橡皮艇突破台灣海防，駛抵新北市林口後坑溪出海口處，且船上有解放軍糧等物品，有解放軍、共產黨員背景的大陸民眾在3個月內兩度駕艇闖入台灣領海並順利抵達岸際，不排除是解放軍對台灣近海防禦的漏洞測試，海巡人員憂心：若解放軍派遣特種部隊化整為零，展開不對稱突襲，以現在的海防岸防資源和能力恐無力攔阻。

6月9日淡水漁人碼頭遭大陸民眾駕艇入侵後，海巡署罕見召開國際記者會說明，會中海巡署允諾會儘速建置海岸巡邏「紅外線熱顯像儀」及推動台籍船隻全面建置「漁船船位監控系統（VMS）」與「船舶自動辨識系統（AIS）」，以利海巡岸巡人員鞏固海防。

但本月14日大陸籍王男駕艇再闖台林口海域，且緊鄰台灣重要交通運輸建設台北港旁不到500公尺；海巡署曾反映的紅外線熱顯像儀系統及全面推動台船建置監控識別系統等「兩大國安漏洞」仍未補上。

▲▼ 阮芳勇 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲海巡署6月初逮捕涉嫌駕艇闖淡水河的阮芳勇（舉手者）。（圖／記者黃宥寧攝）

台海防禦的岸防漏洞大開，海巡署6月針對阮男偷渡的記者會後補破網，殷殷期盼推動建置「岸際紅外線熱顯像系統」及「台船全面裝置監控識別系統」進度，仍停留在行政院跨部會討論中。直到今天，岸巡人員仍靠望遠鏡目視監控近海船體排水量小於30噸以下、岸際雷達反射截面積不明顯的小艇，成了對岸解放軍滲透台灣，甚至發動斬首戰、城鎮戰的小型運兵利器。

6月9日有解放軍艇長背景的阮男駕艇抵達淡水漁人碼頭，海巡署記者會曾指出，台灣近海防禦偵蒐模式，500噸以上的船艦台灣海軍雷達會進行監控、500噸以下的船艇則由海巡署進行偵蒐，但從6月迄今，台灣近岸已被大陸民眾駕駛小艇突破岸巡海防基線。

有海巡官兵認為，對比歐美日的海巡機關，除了岸際雷達監控外，會針對沒有加裝或關閉船隻監控識別系統（VMS/AIS）的船隻進行盤查，但前提是全國船隻均強制加裝監控識別系統，以節省岸巡人員目獲辨識人力，增加平時查緝救援、戰時通報指揮應變的反應速度。

但台灣迄今包含舢舨、小艇、及低排水量的娛樂船隻均不強制加裝船隻監控識別系統，就算操雷手看到雷達軌跡，也無法辨識是台船還是外籍船隻，只能加派人車到海岸持望遠鏡偵蒐，目獲後才能判讀做出反應，「倘若屆時才發現是解放軍」，應變時間恐遭嚴重壓縮。

美國戰略智庫不少學者均提出：解放軍攻台西部至少有18處可登陸的「紅色海灘」，台灣政府投入大量經費訓練國軍及整合軍警海巡人員建立「戰平轉換」能力，但台籍船隻監控識別系統迄今未強制全面安裝，加上岸巡哨點紅外線熱顯像儀也未建置，台灣岸巡人員除了岸際雷達外，近海偵蒐手段仍停留在上世紀的望遠鏡目視偵蒐，近海防禦破口明顯，循此方式成功上岸的偷渡客黑數，不知道有多少？


►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

ET快訊
大腸癌前病變警訊！　醫盤點6種人有「息肉臉」
小嫻「開學第一天就知道完了」：難道這4年就毀了嗎
快訊／徐少強小30歲愛妻「送走丈夫」後不久也離世！
iPhone16如期上市打臉NCC！　王鴻薇開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

台中女偷走海鮮粥店2部平板電腦　被逮竟怨警方「大驚小怪」

屏東5人球棒隊逞凶！攤商擺攤糾紛　小貨車遭砸毀

警所「熊麻吉」牆曝光！左腳除暴+右腳安良　女警激喊卡哇伊

台中男高鐵購票飆罵站務員「他X的」　法官1理由判無罪

嘉義東石小發財車衝入魚塭　1男1女受困被救出

毒品通緝犯車輛拋錨遭逮　安非他命藏「冰霸杯」底

高雄「全台最美KTV」淪格鬥場！2男酒後失控互毆進警局

快訊／回家了！雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

深夜急診沒船班！北竿鄉1女腹痛+1男眼嘴腫脹　海巡派挺馳援

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

客人用完熱水沒關「流不停」 員工飛奔關水不慎滑倒遭燙傷

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

女兒爆男同學誇她美　父吃醋急圓場：你比較帥

獨／海防漏洞！兩大識別系統迄今未建置　大陸連闖我岸際線

台中女偷走海鮮粥店2部平板電腦　被逮竟怨警方「大驚小怪」

屏東5人球棒隊逞凶！攤商擺攤糾紛　小貨車遭砸毀

警所「熊麻吉」牆曝光！左腳除暴+右腳安良　女警激喊卡哇伊

台中男高鐵購票飆罵站務員「他X的」　法官1理由判無罪

嘉義東石小發財車衝入魚塭　1男1女受困被救出

毒品通緝犯車輛拋錨遭逮　安非他命藏「冰霸杯」底

高雄「全台最美KTV」淪格鬥場！2男酒後失控互毆進警局

快訊／回家了！雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

深夜急診沒船班！北竿鄉1女腹痛+1男眼嘴腫脹　海巡派挺馳援

《封神》鮮肉男星遭張雨綺影射劈腿！又爆「做鴨」被包養　火大提告

2024基隆佛光極樂寺祝福禮　邱佩琳感恩佛教對孩子薰陶

中秋節後　「4大星座」事業、財運大爆發

2點鏖戰6局皆惜敗　球迷的應援聲給曾俊欣撐下去的力量

瑀熙尪寵妻舉動甜曝默契！　她羨慕：別人老公不讓我失望

基隆無障礙親海嘉年華登場　謝國樑盼所有市民都平等感受

快訊／4縣市高溫警示　高溫上看36度

女神形象崩壞！籃籃遭絲襪套頭畫面全播出　胡瓜當場虧與郭嚴文緋聞

「龍之子」徐若熙飆158KM火球！先發6.1局無失分領味全勝兄弟

水原KT音速彈炸翻夢想家！台韓職籃交流賽摘2連勝

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

紅綠燈下占路搭棚烤肉　高雄機車行老闆挨罰

高薪竹科女工程師淪上司小三！抓包不分手

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

雪霧鬧部落聯外道路坍方　8hrs搶通荒廢20年舊路

即／桃園雪霧鬧聯外道路坍方！300多人受困

酒駕鬼切撞癱22歲男騎士！保時捷男一審免關

拒盤查遭「大外割」上銬！女師提國賠結果曝

空拍畫面曝！桃園雪霧鬧坍方「山壁禿一片」

陸男偷渡遭收押：想遣返到第三方國家

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

報案對話曝！陸偷渡男打119求救：是台灣嗎？

即／泰山社區大樓1女「7F墜1F中庭」亡！

警要拚5星挨轟！再爆令警專生「跳舞逗議員」　分局急回應

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

阿諾驚爆遭外景主持人性騷

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

《蘇乞兒》徐少強癌逝北京　享壽73歲

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面