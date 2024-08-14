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中秋疏運「台鐵加開66班加班車」　8／16起開賣

▲▼台鐵,EMU3000型,新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

▲中秋疏運，台鐵加開66班加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋節將至，今年中秋雖然沒有連假，不過民眾請假1天將可有4天連假，台鐵公司今(14日)宣布，全線加開66班加班車，8月16日周五凌晨開賣。

台鐵公司表示，因應中秋假期疏運旅客需要，自9月13日起至9月18日計6天，全線加開各級列車共計66班。

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其中包含東部地區實名制列車2班、彰化—台北—花蓮EMU3000型自強號列車2班、彰化—台北—台東EMU3000型自強號列車5班、台北—高雄—台東EMU3000型自強號7班、七堵—彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。

▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）

台鐵指出，中秋假期車票自8月16日0時起開放訂票；另東線實名制加開班次，於8月17日0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

另為加強疏運旅客，台鐵自9月13日至9月18日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）▲▼台鐵中秋疏運加班車資訊。（圖／台鐵公司提供）

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