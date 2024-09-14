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台中爆雨！馬路大積水　當地人傻眼「比颱風還颱風」

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲稍早台中下大雨，導致馬路上積水。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

稍早有網友PO出台中車站變「水上樂園」的畫面，另有網友也拍下，台中民權路也積水了，水面上還飄著垃圾與水桶，引來當地人也驚呼，「比颱風還颱風」、「中午根本颱風的雨」。

臉書爆料公社轉發一名網友影片，可見馬路上汪洋一片，還有水桶、垃圾在水面上漂浮，目測淹到機車1/3個輪胎高，經過路口時，路牌顯示為民權路上，讓小編驚喊「台中爆大雨！」

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底下網友也紛紛回報狀況，「比颱風還颱風」、「停路邊的排氣管都差不多進水了」、「完全看不到路」、「雨比颱風天還大」、「剛剛那個雨真的是用倒的」、「台中剛剛真的超大雨」、「中午根本颱風的雨」。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、南投、彰化至高雄地區及新竹至台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

今天水氣偏多，氣象署預報，北部、東北部地區及馬祖、澎湖留意有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率。

大雨特報

影響時間：14日上午至14日晚上
大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市

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