超ㄎㄧㄤ迷因臉河馬「彈跳豬」爆紅！　大批遊客朝聖竟潑水、扔石頭惹議

▲泰國動物園侏儒河馬「彈跳豬」在全球爆紅。（圖／翻攝網路）

文／CTWANT

泰國動物園一隻可愛的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng，bouncy pig）在近期爆紅，牠有著圓滾滾的外表，又時常氣呼呼、不受控，再加上猶如迷因一般的表情，吸引全球網友瘋狂轉發，甚至開始製作牠的梗圖、圖文插畫。不過，近日卻傳出有遊客到動物園時，朝著睡覺的「彈跳豬」丟擲物品、潑水，試圖吸引牠注意，讓園長也忍不住說話了。

根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，「彈跳豬」7月於泰國東部春武里府的綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo）出生，也由於牠與飼育員交流的有趣影片被釋出，在社群媒體上掀起一陣熱潮。

從網路瘋傳的影片可以看到，與一般侏儒河馬（又稱倭河馬）溫馴的形象不同，「彈跳豬」拒絕洗澡、經常跑來跑去，而這逗趣的畫面也讓綠山動物園開始湧入大批遊客，園方則順勢推出「彈跳豬」泰國褲和襯衫等周邊，吸引粉絲搶購。

▲ 綠山動物園製作「彈跳豬」周邊商品。（圖／翻攝自X／@kkopzoo）

有趣的是，「彈跳豬」是綠山動物園的第7隻侏儒河馬家族成員，母親是25歲的「裘娜」（Jona），父親則是24歲的「托尼」（Tony），牠還有個在2019年出生的哥哥「燉豬肉」（Moo Toon），以及姊姊「甜豬肉」（Moo Wan）；其中，哥哥「燉豬肉」也相當頑皮，被捕捉到許多咬住飼養員的畫面。

不過，遊客暴增也引發亂象，有人為了看見「彈跳豬」活蹦亂跳的樣子，刻意趁牠睡覺時對其潑水或丟石頭。對此，動物園園長怒轟道「殘忍且危險」，並稱涉案者恐面臨法律後果，園方也已安裝監視器進行密切監控，派出一名保全人員看守「彈跳豬」的圍欄。

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