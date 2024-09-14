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雨區今擴大　下周可能有雙颱接力

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周可能有雙颱生成機率。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣處低壓帶環境，今天各地天氣不穩定，除南部有對流移入外，午後苗栗以南山區要留意較大雨勢，西半部、花東防瞬間強降雨。下周將有熱帶擾動發展，部分模式預測有兩個颱風生成機會，但也有模式預測僅為大低壓發展，仍待進一步觀察。

中央氣象署預報員葉致均表示，貝碧佳颱風往西北朝西北西前進，未來一到兩天先通過琉球海面，下周一登陸中國大陸上海到浙江；下周南海到菲律賓東方海面大低壓帶中，容易有熱帶系統發展，目前資料不確性仍大，要留意最新預報。

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葉致均表示，台灣附近雲量相當多，處低壓帶環境，今天台灣各地天氣不穩定，上午台南、高雄、屏東有對流移入，台灣海峽南側為西風到西北風為主，兩股風輻合在西南部沿海帶來旺盛對流，西半部、澎湖、馬祖有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，午後苗栗以南山區容易有較大雨勢或局部大雨，對流雲系發展容易有強降雨，西半部、花東午後要留意瞬間強降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，葉致均說明，明天水氣明顯減少，各地多雲到晴，清晨環境風場陸風輻合，中部以北沿海有零星降雨，大台北上午也有零星降雨機會，午後雷陣雨區域以山區為主，雨勢偏小，水氣偏少情況將維持到下周一白天，各地多雲到晴，午後南部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

不過葉致均提醒，隨東方水氣逐漸移入，下周一晚上到下周二上半天，東半部降雨明顯，大台北也有零星降雨，其他地區以午後雷陣雨為主；下周三環境偏東北風到東風，北部、東半部會有不定時短暫降雨，其他地區為午後雷陣雨為主。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣重點。（圖／氣象署提供）

至於未來颱風發展趨勢，葉致均表示，下周一貝碧佳颱風將登陸浙江，菲律賓東方海面也有低壓發展，下周該區域會有熱帶擾動發展，由於目前熱帶雲簇還在組織當中，路徑如何走要等熱帶系統發展後再進一步判斷；有部分模式資料顯示下周有兩個颱風生成，但也有模式顯示為較大低壓發展，未來會有幾個熱帶系統生成，要等未來進一步組織起來再做判斷。

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