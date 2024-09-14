一圖看中秋節各地賞月指數　專家：基隆到高雄最佳熱點

▲中秋節各地賞月指數出爐。（圖／賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

下周二(17日)為中秋節，中秋賞月最佳熱點出爐，氣象專家賈新興指出，中秋節當天晚上賞月，基隆至高雄賞月機率高，東北角至宜花天氣不佳，台東多雲。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天周日(15日)清晨，新竹以北至基隆北海岸有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周一午後山區有零星短暫陣雨，下周一晚上至下周二中秋節清晨，東北角至恆春半島一帶有局部短暫陣雨，中秋節午後，宜花有局部短暫陣雨，苗栗以南山區有零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於中秋節當天賞月最佳熱點，賈新興說明，下周二中秋節晚上賞月，基隆至高雄賞月機率高，東北角至宜花天氣不佳，台東多雲。

賈新興指出，下周三北海岸、基隆至宜花東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後桃園以北、宜花東及苗栗以南山區有局部短暫陣雨。下周四台東及恆春半島一帶有局部雨，午後嘉義以南及花東有局部短暫陣雨，苗栗至南投山區易有局部短暫陣雨。

賈新興也說明，下周五台南以南沿海及南台東有局部短暫雨，午後台中以北及宜花東有局部短暫陣雨。下周六北海岸、基隆至東北角以及高雄以南仍有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨。下周日桃園以南仍有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一嘉義以北有局部陣雨，午後各地有局部陣雨。