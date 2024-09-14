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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／大法官提名「2人選」綠也有疑慮　藍綠「棋路」已成：就是不會過

▲司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府日前舉行司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

在全國關注民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案之時，立法院新會期下周開議，更將迎來司法院正副院長等7位大法官人事同意權行使。對該名單，藍營痛批史上最爛，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱。而綠營雖大讚女性比例史上最高、被提名人學經歷皆禁得起檢驗，但綠委也對司法院副院長被提名人姚立明、大法官被提名人劉靜怡兩人有疑慮，有綠委直言，姚立明是死棋、活棋猶未知，但藍綠的「棋路」早就都設定好了，這份人事不會過，討論人選沒有意義，「你提七位神仙一樣被卡。」

司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉在內的7位大法官許志雄、詹森林、張瓊文、黃瑞明、黃昭元，將於今年10月底任期屆滿，總統府上月底召開記者會，由副總統蕭美琴公布新任大法官被提名人選。司法院長提名張文貞，副院長姚立明，另五名大法官分別為政大法律系教授何賴傑、成大法律教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所所長劉靜怡。

▲司法院院長被提名人張文貞。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院院長被提名人張文貞。（圖／記者林敬旻攝）

在新人選部分，張文貞是首位女性司法院長被提名人，但國民黨、民眾黨率先開炮，認為張是綠營指派的「國會改革法案憲法法庭言詞辯論庭鑑定人」，酬庸意味濃厚，此提名是對司法院大法官這個職務最大的羞辱。然而，法界對這樣的觀點嗤之以鼻。

有法界人士認為，張文貞深耕憲法學界，更是國際學術著作等身的台大講座教授；學術地位無庸置疑，且「鑑定人」是由憲法法庭指派的專家，主要職責是協助解讀複雜的專業問題，確保判決的公正性，訴訟聲請方可以推薦，但決定權完全在憲法法庭，張文貞雖明確指出國會職權修法違反公開透明原則，應不具法律效力，但張也主張「國情報告應該是總統與人民溝通的方式之一」，把張文貞的見解和政治護航掛勾，實在過於淺碟。

除張文貞外，何賴傑也曾參與將國會五法退回重審的聯署。對此，該法界人士也強調，所謂國會改革法案的粗糙程度肉眼可見，只要沒有過深的黨派之見，在大方向上，都不可能買單相關論述。這無關立場而是單純是非問題，稍具憲法法律及政治權力分立概念的人都不會支持，且國內叫得出名頭的法學者幾乎都曾聯署將國會五法退回委員會重審，若依此排除大法官人選，「那只能提名七個黃國昌或七個翁曉玲。」

▲司法院大法官被提名人何賴傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人何賴傑。（圖／記者林敬旻攝）

此次名單，司法界形容陳運財、何賴傑是「教科書」級人物，王碧芳更是實務經驗豐富的最高行政法院法官，然而，司法界講求論資排輩，向來是誰也不服誰，對於張文貞「直上」司法院長提名人，甚至進度超前其師葉俊榮，確實頗有微詞。而廖福特有一定政治色彩，還是民進黨仲裁委員，反而呼聲高、立場偏藍的律師李念祖卻未入列，也引發議論。但有綠營人士直言，真正難以辯護的是接下來兩個名字：劉靜怡、姚立明，「其他疑慮都稱不上問題」。

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

大法官提名人之一的台大國家發展研究所教授兼所長劉靜怡，昔日多次質疑前總統蔡英文博士論文，認為不應放在國家圖書館「台灣博碩論文知識加值系統」；此外，她也曾痛批前瞻基礎建設預算，疫情時批評前衛福部長陳時中，以及前新竹市長林智堅、前國安局長陳明通「論文門」、政策會執行長王義川人流分析等事件。

劉靜怡澄社出身，與民眾黨團總召黃國昌頗有交情，幾次協助發聲明，劉常在臉書批評綠委沈柏洋、曾代表綠營參選的法學教授林志潔，但也曾與前台大校長管中閔槓上，「自走砲」性格時常搶佔媒體版面，劉的學術專業備受推崇，但在法學界評價兩極，此次被賴清德提名擔任大法官，黨內外都訝異不已，綠營內部也有幾個群組出現批評聲浪。

有另位法界人士認為，此次賴清德提出的大法官名單其實是「犧牲打」，本來就沒預期會在立法院過關，只是累積相罵本，尤其政治色彩鮮明的姚立明成為在野黨標靶，雖有法學背景，但早已離實務界、學術界相當遠，絕對無法稱得上「資歷豐富」。而在外界為柯文哲案紛擾不已時，時代力量也突然拋出議題，呼籲賴清德撤回姚立明提名，別傷害臺灣人民對於司法公信力的信任。

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

也有一說，姚立明是賴清德設定的「議價名單」，在藍綠為人事案膠著時，不無可能率先讓步抽換人選、釋出善意，抽換人選並非沒有先例，2016年蔡英文執政時期，當時的司法院長被提名人謝文定就被指曾擔任美麗島事件、中壢事件等檢察官，引起綠營譁然，謝與副院長提名人林錦芳隨後向總統辭去提名，蔡英文也同意向立院撤回提名咨文、重提人選，這是中華民國史上首次。

「人選不是重點，重點是接下來的釋憲結果。」綠營人士直言，國會擴權法案的釋憲結果完全可以預期，屆時朝野高度對立的情況下，「你提不提這些人選，都不會過，考試院人選挑不出毛病都可以卡了，何況大法官？顯然在野黨要的是朝野對立的氛圍，而非勵精圖治為國家著想，該說清楚的是在野黨，應提出足以服眾的理由，好好說清楚這些人為何不行。」

也有綠委直言，雙方的「棋路」早就都設定好了，這份人事就是不會過，討論人選沒有意義，「你提七位神仙一樣被卡。」綠營預想，接下來的大法官事務由餘下八位大法官處理，不至於影響憲政運作，而在野黨早就也盤算好修法堵路，見招拆招，「現在就是走個過場，就讓民眾看看是誰卡住國家運作，在野卡到2026大選悶鍋炸掉，再來檢驗他們這樣的決策是不是對的。」

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