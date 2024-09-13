柯志恩民調輾壓！網點名黃捷參戰高雄市長　陳其邁說話了

▲網友點名民進黨立委黃捷出馬參戰2026高雄市長。（圖／黃捷辦公室提供）

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄市長選戰，綠營多達5人有意爭取，包含立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春，不過根據TVBS最新公布的民調，5人對上國民黨對手柯志恩竟然全面落後。網友紛紛點名立委黃捷出馬，對此，高雄市長陳其邁今日重申，所有高雄市市民只要符合資格都可以選，唯一不能選的就是他，但當然必須尊重個人意願。

▲民進黨2026高雄市長可能人選，（左起）許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

綠營支持有意爭取下屆高雄市長寶座者眾，包含綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及前勞動部長許銘春，但根據TVBS最新民調，國民黨柯志恩對上綠委賴瑞隆或林岱樺，雙方差距5個百分點，為所有對戰組合中最少。

至於柯志恩對上許智傑，差距8個百分點；對上邱議瑩則差距近一成；若對上前勞動部長許銘春，柯志恩則大幅領先21個百分點，差距最大。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

由於目前5位人選民調都輸給柯志恩，不少網友也點名黃捷出馬，直言「她才是綠營檯面上最強的。」有可能鼓勵黃捷出來參選？陳其邁今天重申，所有高雄市市民只要符合資格都可以選，唯一不能選的就是我，當然必須尊重個人意願。

不過，陳其邁也說，幾位參選的人，條件也都不錯，希望說在未來的市長選舉裡面，不管任何政黨，都能提出對高雄城市發展有利的政見，交由選民來決定。

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑對此也回應，黃捷是一位年輕、有活力的政治人物，受到年輕世代的歡迎，但要是否參與高雄市長選舉，還是以她個人意願為主，當然如果她個人願意，都是好事。

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）



對於民調結果，柯志恩回應，她一貫的態度就是參考就好，不會忘記2年前選市長的時候，她的民調是從13%開始起跳，「剛聽說民調有4成，聽起來是還不錯的基礎，但2年前投票結果她也得到4成。」她說，也是給她很大的警惕，因為看起來沒有太多進步，所以她會鞭策她自己要繼續努力。