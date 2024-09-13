兒子同樂會！家長比賽「吃最多棉花糖」　人妻當場噎死倒地

▲娜塔莉參加兒子所在的橄欖球俱樂部募款派對，沒想到卻在遊戲中活活噎死。（圖／翻攝自x，下同）



記者王佩翊／編譯

英國一間橄欖球俱樂部為了替旗下的青少年橄欖球隊募款舉辦派對，怎知在募資派對上的趣味競賽中，卻有一名媽媽因在口中塞入過多棉花糖窒息死亡。當時席間有一名護理師立刻衝上前去急救，並試圖將卡在呼吸道前的棉花糖取出，但最終仍未能救回該名媽媽的性命。

根據《每日郵報》報導，英國南威爾斯龐蒂普里德的一間橄欖球俱樂部，為了替俱樂部內的U10橄欖球隊（10歲以下）募款，特地舉辦一場集資派對，並要求家長們共同參加，同時請來知名主持人吉本斯（Christopher Gibbons）主持。

在活動中，吉本斯準備了各種趣味競賽，其中一個是比賽誰可以在60秒內把最多的棉花糖塞進嘴裡，其中一名球員的母親、37歲會計師娜塔莉·巴斯（Natalie Buss）受邀上台，和其他父母比賽。

她在台上吞下數十顆粉紅色和白色的棉花糖，但卻在離開舞台後倒地並窒息死亡。娜塔莉昏倒後，一名剛好在場的護理師隨即和其他觀眾一起對她展開急救，有觀眾則跑去附近的學校借來AED（自動體外心臟電擊去顫器），但是仍然沒能挽救娜塔莉的性命。

當時該名護理師試圖從娜塔莉的口中取出棉花糖，但是因為數量太多，還來不及一一取出，她就已經窒息。

根據調查，34歲主持人吉本斯從事相關工作已經超過15年，曾經主持過上百場派對。事件發生後，他表示，將不會再設置類似的遊戲。事件發生後，他也被警方傳喚調查。