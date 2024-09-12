RedBull封街賽車...3天吸1.5億商機　「台中王齊麟」登布條推銷

▲RedBull封街賽車即將登場，運動局專員吳宗學也掛布條全力行銷。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

國際矚目、亞洲唯一一場的Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演，9月28日將在台中市市政路登場，包括賽道旁的日月千禧等大型酒店訂房率超過9成，市府經發局預估3天將吸引5萬人次、帶來逾1億5千萬元商機，為行銷這活動，市政府上下動起來，外表酷似羽球男神王齊麟的運動局專員吳宗學，前幾天也掛上行銷布條，歡迎國內民眾踴躍參與盛會。

「台中準備好了！」市長盧秀燕上周召開記者會指出，此次賽事安全第一，有三大重點工作，第一，主辦單位將嚴格啟動「無人機全面管制」，非經核准的無人機闖入，一律重罰30萬元，保障群眾及車手安全。

▲▼RedBull3天活動預估帶來逾1.5億元商機，神似王齊麟的運動局專員吳宗學（右3）也掛布條行銷。（圖／台中市政府提供）

第二，此次活動將部署警民力達1500人，有史以來最多，包括交通疏導及防踩踏人流等工作皆有準備，甚至連扒竊都考慮到了；第三，每隔50公尺都派駐工作人員進行維安管制。台灣首次舉辦如此精彩的活動，全府總動員、各局處準備得相當周全，一定會做到萬無一失，讓世界看見台灣。

觀旅局表示，旅館業也祭出專案優惠活動，臨近活動現場的大型酒店，包括日月千禧、福華、裕元、長榮桂冠等更是一房難求，尚未訂房的旅客，強烈建議儘早安排行程，手刀訂房。

運動局專員吳宗學的面貌、身高和神態，都酷似羽球男神王齊麟，連盧市長也戲稱台中也有一個王齊麟，吳宗學說，除了28日封街之外，27、28、29日3天，在市府廣場也有實況轉播、擺放1輛RedBull賽車供人參觀，以及小吃市集，讓民眾邊看轉播邊品嚐小吃，一舉數得。