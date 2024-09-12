　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

RedBull封街賽車...3天吸1.5億商機　「台中王齊麟」登布條推銷

▲▼RedBull封街賽車，3天預估帶來逾1.5億元商機　，運動局專員吳宗學也掛布條行銷。（圖／台中市政府提供）

▲RedBull封街賽車即將登場，運動局專員吳宗學也掛布條全力行銷。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

國際矚目、亞洲唯一一場的Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演，9月28日將在台中市市政路登場，包括賽道旁的日月千禧等大型酒店訂房率超過9成，市府經發局預估3天將吸引5萬人次、帶來逾1億5千萬元商機，為行銷這活動，市政府上下動起來，外表酷似羽球男神王齊麟的運動局專員吳宗學，前幾天也掛上行銷布條，歡迎國內民眾踴躍參與盛會。

「台中準備好了！」市長盧秀燕上周召開記者會指出，此次賽事安全第一，有三大重點工作，第一，主辦單位將嚴格啟動「無人機全面管制」，非經核准的無人機闖入，一律重罰30萬元，保障群眾及車手安全。

▲▼RedBull封街賽車，3天預估帶來逾1.5億元商機　，運動局專員吳宗學也掛布條行銷。（圖／台中市政府提供）

▲▼RedBull3天活動預估帶來逾1.5億元商機，神似王齊麟的運動局專員吳宗學（右3）也掛布條行銷。（圖／台中市政府提供）

第二，此次活動將部署警民力達1500人，有史以來最多，包括交通疏導及防踩踏人流等工作皆有準備，甚至連扒竊都考慮到了；第三，每隔50公尺都派駐工作人員進行維安管制。台灣首次舉辦如此精彩的活動，全府總動員、各局處準備得相當周全，一定會做到萬無一失，讓世界看見台灣。

觀旅局表示，旅館業也祭出專案優惠活動，臨近活動現場的大型酒店，包括日月千禧、福華、裕元、長榮桂冠等更是一房難求，尚未訂房的旅客，強烈建議儘早安排行程，手刀訂房。

▲▼RedBull封街賽車，3天預估帶來逾1.5億元商機　，運動局專員吳宗學也掛布條行銷。（圖／台中市政府提供）

運動局專員吳宗學的面貌、身高和神態，都酷似羽球男神王齊麟，連盧市長也戲稱台中也有一個王齊麟，吳宗學說，除了28日封街之外，27、28、29日3天，在市府廣場也有實況轉播、擺放1輛RedBull賽車供人參觀，以及小吃市集，讓民眾邊看轉播邊品嚐小吃，一舉數得。

ET快訊
快訊／張惠妹官宣！　「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光
她爆「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了
LIVE／追柯文哲金流！神秘保險箱搜出百萬　料理網紅換車牌遭
不受「蟑螂蛋黃酥」影響！　不二糕餅大排長龍
貝碧佳「偏西幅度增加」　粉專曝1關鍵暴風圈擦過台灣
快訊／11:28規模4.6地震　9縣市有感
快訊／11:28發生有感地震　預估震度2級
檢廉查扣柯文哲「神秘保險箱」　搜出上百萬現金
iPhone 16預購倒數！　最保值回收機型曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南就業中心協力友善企業 力助中高齡婦女轉換職場跑道

南消精進山域救災技能　台南消友會第二辦事處當後盾！

RedBull封街賽車...3天吸1.5億商機　「台中王齊麟」登布條推銷

「國家防災日」系列活動開跑　遠百防災專區提供緊急避難包

善心企業合捐台南弱勢家戶320盒月餅　黃偉哲感謝公私協力攜手送暖

花蓮芥菜種會少年之家造福地方　無償提供土地拓寬道路

太管處新任處長拜會徐榛蔚！　暢談共推「山海聚落小旅行」

桃園914除蔓日　發動移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」護家園

赴基隆挺善樑視察有愛店家　柯志恩：謝國樑把小愛化大愛

迎接亞洲首場2025雙北世壯運　侯友宜：全力推動觀光

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

台南就業中心協力友善企業 力助中高齡婦女轉換職場跑道

南消精進山域救災技能　台南消友會第二辦事處當後盾！

RedBull封街賽車...3天吸1.5億商機　「台中王齊麟」登布條推銷

「國家防災日」系列活動開跑　遠百防災專區提供緊急避難包

善心企業合捐台南弱勢家戶320盒月餅　黃偉哲感謝公私協力攜手送暖

花蓮芥菜種會少年之家造福地方　無償提供土地拓寬道路

太管處新任處長拜會徐榛蔚！　暢談共推「山海聚落小旅行」

桃園914除蔓日　發動移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」護家園

赴基隆挺善樑視察有愛店家　柯志恩：謝國樑把小愛化大愛

迎接亞洲首場2025雙北世壯運　侯友宜：全力推動觀光

快訊／鋼鐵人與高景炎確定「分手」　球隊新任GM仍未公布

台南就業中心協力友善企業 力助中高齡婦女轉換職場跑道

一口能殺死100人！男把世界最毒蛇當寵物　家中14條蛇全安樂死

彭于晏為愛犬慶生超歡樂　拍完電影收養3汪「無法說再見」

好多人生病！「5大病毒」群魔亂舞　醫示警了

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

「法官」賈吉全壘打荒　球迷熱議：被「汪汪隊」詛咒？

地方熱門新聞

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

「龜吉拉」降落　2024桃園地景藝術節迴龜

赴基隆視察有愛店家　柯志恩：謝國樑把小愛化大愛

嘉義市第二分隊新廳舍落成啟用

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

台中連鎖火鍋驚見「老鼠叼走豆皮」　業者道歉了

桃園914除蔓日　移除綠色殺手「小花蔓澤蘭」

RedBull封街賽車「台中王齊麟」登布條推銷

物理治療師教正確超慢跑　久坐族：這麼輕鬆

花蓮9 ／11發放重陽敬老金　百歲人瑞可拿1萬

表揚特優里長與民政人員　侯友宜勉繼續齊心推動市政

迎接亞洲首場2025雙北世壯運　侯友宜：全力推動觀光

淡北道路施工便橋主梁吊裝完成　10月中旬啟用

更多熱門

相關新聞

盧秀燕傳赴美嫁女兒！女婿身份曝光

盧秀燕傳赴美嫁女兒！女婿身份曝光

台中市長盧秀燕從昨（9）日起請假6天，連同2個周休及中秋節，連假長達11天，假期之長，相當罕見。有消息指出，盧市長和先生是飛往美國參加女兒婚禮，而女婿是美國人，已在台灣工作多年，此次是因男方在美國辦喜事，盧秀燕特才地請假陪同丈夫出席。

赴美參加女兒婚禮　盧秀燕行程低調保密

赴美參加女兒婚禮　盧秀燕行程低調保密

盧秀燕罕見請假6天　傳赴美參加女兒婚禮

盧秀燕罕見請假6天　傳赴美參加女兒婚禮

RedBull台中封街展演　水電工網售黃牛票2度被逮

RedBull台中封街展演　水電工網售黃牛票2度被逮

藍委齊聚苗栗山上夜宴！韓國瑜、盧秀燕都出席　餐會談話內容曝光

藍委齊聚苗栗山上夜宴！韓國瑜、盧秀燕都出席　餐會談話內容曝光

關鍵字：

RedBull封街賽車台中王齊麟盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告　律師曝關鍵原因

網傳圖書館性影像　H級女優：主角是我

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面