　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日月潭鬼殺隊「電撈上千尾魚虎」！網笑：酥炸魚條應該不錯吃

南投縣政府魚虎防治作業人員在12日接獲通報，指出日月潭湖面出現魚虎幼魚集結形成的「魚球」，立刻展開「電撈」活動。（圖／Facebook／日月潭一等高）

▲日月潭1次電撈了上千尾小魚虎。（圖／Facebook／日月潭一等高）

圖文／CTWANT

有「魚虎」之稱的外來物種小盾鱧，對生態造成嚴重破壞，日月潭遭到魚虎入侵後，也對當地漁業資源及生態造成衝擊。近日南投縣政府農業處等相關單位，在日月潭中發現魚虎幼魚集結形成的「魚球」，立刻展開「電撈」活動，移除1123尾幼魚。而除虎達人「日月潭一等高」將照片發至網路上後，引起網友熱議，笑稱「酥炸魚柳條應該不錯吃！」

南投縣政府魚虎防治作業人員在12日接獲通報，指出日月潭湖面出現魚虎幼魚集結形成的「魚球」。當下立刻展開「電撈」活動，總共移除了1123尾幼魚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，除虎達人「日月潭一等高」將電撈成果發在自己的Facebook粉絲專頁後，吸引大批粉絲關注，不少網友紛紛笑稱「炸鹽酥魚虎應該不錯吃！」「哇塞，厲害！另類酥鹽喜相逢」、「這個酥炸來一箱啤酒應該可以」。

也有網友建議，政府等相關單位可以舉辦捕捉捕魚虎競賽或抓虎魚大行動，鼓勵民眾捕抓魚虎，換取獎品或獎金。

對此，根據《自由時報》報導，縣府農業處表示，過去就曾有人建議舉辦釣魚虎或捕魚虎競賽，但魚虎不是只有日月潭才有，很難認證抓到的的魚虎是否來自月潭。若舉辦1、2天的競賽，防治效果恐怕也不大，現階段縣府將持續辦理電撈移除魚虎幼魚，避免魚虎族群數量擴大。

延伸閱讀
寶寶剛滿月！一看嬰兒車價錢傻了　家長：窮人不配生小孩？
《延禧攻略》吳謹言宣布嫁給洪堯！　男方情史豐富「有出軌紀錄」
撞死人爆甩鍋卸責！桌球甜心要求「重新鑑定死因」家屬氣炸拒和解

ET快訊
他點名「2位YouTuber出國狂拍片」卻看不膩　一票點頭
快訊／內部信曝光！陸學森辭Gogoro執行長
北韓2人妻遭公開處決！　數百市民強制觀看
快訊／捲京華城案！黃景茂移送北檢
快訊／3高中生被砍！　嚴重傷勢曝光
快訊／刑事戰將貪4451萬拒認罪　聲請停押被打臉
北車隱藏「地下城」　台鐵：5處遭惡意破壞門鎖
快訊／陸學森宣布「辭任Gogoro執行長」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

微笑飛翔・藝起樂揚！中秋佳節飛航藝文饗宴　桃園機場文藝季月圓人團圓

明天雨區變廣「一圖看降雨熱區」　下周可能有雙颱

三班護病比上路半年挨批「騙局」！衛福部：將持續收集意見討論

陳世凱視察中秋疏運「猛攻高鐵」　曝太太曾是列車長

高雄溫體牛火鍋進駐六合商圈「每日400鍋」　人氣拉麵插旗漢神巨蛋

有什麼東西「一定要去百貨買？」　網點出1狀況：不要貪小便宜

日月潭鬼殺隊「電撈上千尾魚虎」！網笑：酥炸魚條應該不錯吃

沒有炫富感！他點名「2位YouTuber出國狂拍片」卻看不膩　一票點頭

快訊／17:27花蓮壽豐規模4.1地震　最大震度3級

機車族福音！新北路邊機車停車格好停又方便　3大停車優惠讓你省很大

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

微笑飛翔・藝起樂揚！中秋佳節飛航藝文饗宴　桃園機場文藝季月圓人團圓

明天雨區變廣「一圖看降雨熱區」　下周可能有雙颱

三班護病比上路半年挨批「騙局」！衛福部：將持續收集意見討論

陳世凱視察中秋疏運「猛攻高鐵」　曝太太曾是列車長

高雄溫體牛火鍋進駐六合商圈「每日400鍋」　人氣拉麵插旗漢神巨蛋

有什麼東西「一定要去百貨買？」　網點出1狀況：不要貪小便宜

日月潭鬼殺隊「電撈上千尾魚虎」！網笑：酥炸魚條應該不錯吃

沒有炫富感！他點名「2位YouTuber出國狂拍片」卻看不膩　一票點頭

快訊／17:27花蓮壽豐規模4.1地震　最大震度3級

機車族福音！新北路邊機車停車格好停又方便　3大停車優惠讓你省很大

高雄Q3土地標售底價14億　在地：限貸令拖累難創高價

微笑飛翔・藝起樂揚！中秋佳節飛航藝文饗宴　桃園機場文藝季月圓人團圓

北京宣介會向優質台商招手　2千億基金發展人工智能4大產業

柯昱安稱2018年選舉倒虧60萬　民眾黨回應了

「長人」林栚呈首登一軍　富邦續拉年輕投手測試

BMW推出「M5最強旅行車」性能套件！碳纖維好料滿滿、視覺更兇猛

身價百億沈慶京行賄遭收押14天　室友說溜嘴「在裡面常被請客」

明天雨區變廣「一圖看降雨熱區」　下周可能有雙颱

最強岳母萁媽跟法令紋分手　業績暴增出現追求者　黃鐙輝說話了

姓名對中「江南春」3字整桌5折　高雄福華江浙餐廳重新開幕優惠

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

快訊／6縣市大雨特報　一路下到入夜

柯爸罹癌肺積水！胸腔醫「曝期數」：狀況不是很好

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

更多熱門

相關新聞

柯爸罹癌要化療！陳佩琪曝「柯文哲羈押當天1叮囑」

柯爸罹癌要化療！陳佩琪曝「柯文哲羈押當天1叮囑」

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間，將京華城容積率提高到840％，涉嫌獨厚威京集團損害市民利益，遭台北地院依《貪污治罪條例》圖利罪裁定羈押禁見，怎料捲入牢獄之災的柯文哲，如今又爆出父親罹癌接受化療。對此，妻子陳佩琪也透露，柯文哲在羈押當天對她「叮囑1句」，讓她心疼不已。

電動車「2原因」致加保有條件

電動車「2原因」致加保有條件

擔心經濟艙症候群？　專家建議座位這樣選

擔心經濟艙症候群？　專家建議座位這樣選

防電動車自燃　出現地下室禁停令

防電動車自燃　出現地下室禁停令

國內電動車「使用電池廠商曝光」

國內電動車「使用電池廠商曝光」

關鍵字：

日月潭一等高魚虎周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰拍照

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面