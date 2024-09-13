日月潭鬼殺隊「電撈上千尾魚虎」！網笑：酥炸魚條應該不錯吃

▲日月潭1次電撈了上千尾小魚虎。（圖／Facebook／日月潭一等高）

圖文／CTWANT

有「魚虎」之稱的外來物種小盾鱧，對生態造成嚴重破壞，日月潭遭到魚虎入侵後，也對當地漁業資源及生態造成衝擊。近日南投縣政府農業處等相關單位，在日月潭中發現魚虎幼魚集結形成的「魚球」，立刻展開「電撈」活動，移除1123尾幼魚。而除虎達人「日月潭一等高」將照片發至網路上後，引起網友熱議，笑稱「酥炸魚柳條應該不錯吃！」

南投縣政府魚虎防治作業人員在12日接獲通報，指出日月潭湖面出現魚虎幼魚集結形成的「魚球」。當下立刻展開「電撈」活動，總共移除了1123尾幼魚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，除虎達人「日月潭一等高」將電撈成果發在自己的Facebook粉絲專頁後，吸引大批粉絲關注，不少網友紛紛笑稱「炸鹽酥魚虎應該不錯吃！」「哇塞，厲害！另類酥鹽喜相逢」、「這個酥炸來一箱啤酒應該可以」。

也有網友建議，政府等相關單位可以舉辦捕捉捕魚虎競賽或抓虎魚大行動，鼓勵民眾捕抓魚虎，換取獎品或獎金。

對此，根據《自由時報》報導，縣府農業處表示，過去就曾有人建議舉辦釣魚虎或捕魚虎競賽，但魚虎不是只有日月潭才有，很難認證抓到的的魚虎是否來自月潭。若舉辦1、2天的競賽，防治效果恐怕也不大，現階段縣府將持續辦理電撈移除魚虎幼魚，避免魚虎族群數量擴大。

延伸閱讀

▸ 寶寶剛滿月！一看嬰兒車價錢傻了 家長：窮人不配生小孩？

▸ 《延禧攻略》吳謹言宣布嫁給洪堯！ 男方情史豐富「有出軌紀錄」

▸ 撞死人爆甩鍋卸責！桌球甜心要求「重新鑑定死因」家屬氣炸拒和解