配合台61線路面刨除重鋪作業　竹南段中秋節交管措施出爐

▲台61線竹南段路面刨除施工，加上中秋連假車流大，公路局公告管制和改道措施。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛 ／苗栗報導

公路局苗栗工務段為辦理台61線西濱快速道路竹南段路面刨鋪作業，9月18日上午8時起至9月21日下午20時止，封閉91K+600至93K+500南下側車道，車輛請依指引標誌改道。警方因應中秋連假車流壅塞，也宣佈竹南段交通管制措施，呼籲用路人留意配合。

公路局表示，9月18~21日封閉竹南段南下側車道，南下用路人改往竹南鎮復興路接龍江街273巷至台一己線返回台61線，主要行駛竹南鎮森林公園旁的進出要道。

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▲台61線竹南段路面刨除施工，加上中秋連假車流大，警方公告管制措施。（圖／記者楊永盛翻攝）

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。

▲台61線竹南段玄寶大橋施工，加上中秋連假車流大，警方公告管制措施。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

另外，竹南警分局為紓解台61線西濱快速道路玄寶大橋施工，中秋連假可能造成車流壅塞，實施周邊道路封閉及號誌變更。管制時間為9月14日(六)、15日(日)及17日(二)15時至24時。管制措施有：（1）竹南鎮海口里保安林長青公園路口與台61線間之道路，禁止車輛通行。（2）台61線與垃圾衛生掩埋場路口，封閉雙向缺口，僅供台61線南北向通行，並變更號誌為閃燈。