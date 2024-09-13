　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

配合台61線路面刨除重鋪作業　竹南段中秋節交管措施出爐

▲台61線竹南段路面刨除施工，加上中秋連假車流大，公路局和警方分別公告管制措施。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台61線竹南段路面刨除施工，加上中秋連假車流大，公路局公告管制和改道措施。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛 ／苗栗報導

公路局苗栗工務段為辦理台61線西濱快速道路竹南段路面刨鋪作業，9月18日上午8時起至9月21日下午20時止，封閉91K+600至93K+500南下側車道，車輛請依指引標誌改道。警方因應中秋連假車流壅塞，也宣佈竹南段交通管制措施，呼籲用路人留意配合。

公路局表示，9月18~21日封閉竹南段南下側車道，南下用路人改往竹南鎮復興路接龍江街273巷至台一己線返回台61線，主要行駛竹南鎮森林公園旁的進出要道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台61線竹南段路面刨除施工，加上中秋連假車流大，公路局和警方分別公告管制措施。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台61線竹南段路面刨除施工，加上中秋連假車流大，警方公告管制措施。（圖／記者楊永盛翻攝）

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。

▲台61線西濱玄寶大橋改善工程，7/9~7/22日全面封閉施工，用路人請提前改道行駛。（圖／記者楊永盛攝）

▲台61線竹南段玄寶大橋施工，加上中秋連假車流大，警方公告管制措施。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

另外，竹南警分局為紓解台61線西濱快速道路玄寶大橋施工，中秋連假可能造成車流壅塞，實施周邊道路封閉及號誌變更。管制時間為9月14日(六)、15日(日)及17日(二)15時至24時。管制措施有：（1）竹南鎮海口里保安林長青公園路口與台61線間之道路，禁止車輛通行。（2）台61線與垃圾衛生掩埋場路口，封閉雙向缺口，僅供台61線南北向通行，並變更號誌為閃燈。

ET快訊
女警疑遭霸凌　衝上9樓被同事拉回
柯爸爸罹癌肺積水化療　醫推測第四期：狀況不是很好
超過5成民眾不認柯文哲遭政治迫害　民眾黨：檢調操縱讓輿論一面
吳謹言「腹部隆起」畫面流出！
快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報
大蛇丸同框「前任」比愛心！　阿部瑪利亞送祝福：一輩子的朋友
快訊／新北驚見女焦屍！　暗巷內活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

配合台61線路面刨除重鋪作業　竹南段中秋節交管措施出爐

小姑「兒給長輩顧」裝監視器！婆婆力挺　人妻怒：房子是我們買的

賁門口像馬克杯口大！手術改善胃酸逆流　阿北開心：吃月餅了

快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

《排球少年》、《柯南》動畫導演首來台！台灣文化科技大會登場

柯爸罹癌肺積水做化療！胸腔醫見1狀況「曝期數」：狀況不是很好

中秋烤肉開趴囉！烤肉架還是烤肉爐？選擇訣竅大公開

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

配合台61線路面刨除重鋪作業　竹南段中秋節交管措施出爐

小姑「兒給長輩顧」裝監視器！婆婆力挺　人妻怒：房子是我們買的

賁門口像馬克杯口大！手術改善胃酸逆流　阿北開心：吃月餅了

快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

《排球少年》、《柯南》動畫導演首來台！台灣文化科技大會登場

柯爸罹癌肺積水做化療！胸腔醫見1狀況「曝期數」：狀況不是很好

中秋烤肉開趴囉！烤肉架還是烤肉爐？選擇訣竅大公開

打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老民眾外出喜過中秋

大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

參與製造業AI應用新潮流　貿協率11家業者參加芝加哥工具機展

「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲豐味　品嚐凍飲極致體驗

歐風玻璃屋藏身社區！老屋牛棚改造庭園咖啡廳　埔里下午茶小秘境

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

棒棒堂確定合體！王子「細節、時間點」全說了　曝忐忑心情：畢竟有過不愉快

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

陸竊賊自以為哈利波特？　披床單當隱形斗篷瘋狂行竊

生活熱門新聞

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

快訊／6縣市大雨特報　一路下到入夜

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

陳佩琪保險箱放百萬！他質疑怪怪的　一票卻喊正常

更多熱門

相關新聞

基隆海洋老鷹嘉年華　9／21踩街遊行交管措施

基隆海洋老鷹嘉年華　9／21踩街遊行交管措施

基隆海洋老鷹嘉年華今年邁入第14年，不僅是社區營造成果的展現，更在去年首度入選交通部觀光署2024-2025台灣觀光雙年曆全國級活動。為利活動順利進行，基隆市政府將於9月21日下午2點至5點進行市區交通管制，誠摯邀請全國民眾踴躍參與。

因應中秋疏運　蘇花和仁至崇德暫停5天施工管制

因應中秋疏運　蘇花和仁至崇德暫停5天施工管制

台鐵「西小清水溪橋」重建長高85公分　陳世凱：12/28通車

台鐵「西小清水溪橋」重建長高85公分　陳世凱：12/28通車

汽機車停駛「9月起可線上申辦」　每年16萬人次受惠

汽機車停駛「9月起可線上申辦」　每年16萬人次受惠

荷蘭擴大管制光刻機出口 陸商務部：嚴重損害相關國家企業正當權益

荷蘭擴大管制光刻機出口 陸商務部：嚴重損害相關國家企業正當權益

關鍵字：

台61線西濱竹南段管制公路局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面