汽機車停駛「9月起可線上申辦」　每年16萬人次受惠

▲汽機車申辦停駛過往須臨櫃，9月起可線上申請 。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

每年約有16萬輛汽機車申請停駛，現行民眾必須要攜帶號牌和行照到監理所站臨櫃辦理，公路局宣布，9月起，在「監理服務網」推出「汽機車停駛」線上服務，及開放繳註吊銷或吊扣牌照車輛線上申請報廢，民眾可免跑監理所。

公路局表示，每年自然人車主辦理機車及自用小型車停駛數量約16萬件，現行民眾辦理車輛停駛登記，須將號牌及行照攜帶至監理所站臨櫃辦理，為使民眾辦理車輛停駛更便利，9月起推出「汽機車停駛線上服務」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局說明，線上申辦初期提供自然人車主申辦機車及自用小型車停駛，民眾登入監理服務網會員後，於線上提出停駛申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌及行照郵寄至監理所(站)即可完成登記，系統將會寄送停駛證明供車主留存，車輛後續如有使用道路之需求，應先至監理所站辦理復駛。至於法人車主部分，後續將持續規劃辦理。

此外，民眾現行已可至監理服務網線上申請，並將號牌及行照寄至監理所站，即可完成報廢登記，另如同時有車體回收與車籍報廢需求，則可透過環境部資源循環署「廢車回收一站通」提出申請，一次完成車體回收與車籍報廢，施行至今已有約32萬輛車申辦。

公路局表示，為擴大該2項服務適用對象範圍，提供更多民眾便利的服務，繳註吊銷或吊扣牌照車輛如已不再行使用，民眾也可透過前面2項服務申辦。

公路局指出，民眾線上申請停駛或報廢，須於10日內將號牌及行照寄至監理所站，逾期未寄送者將以退件處理，民眾須再次於線上申請及寄送號牌與行照方可完成登記；完成停駛或報廢登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，將依《道路交通管理處罰條例》第12條規定，處3600元以上、10800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。