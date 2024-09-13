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【廣編】英倫奢華香氛洗沐品牌Molton Brown　微風復興盛大開幕！

英倫奢華香氛洗沐品牌 Molton Brown 微風復興盛大開幕！（圖／微風廣場提供）

【廣編特輯】

圖、文／微風廣場提供

英倫奢華香氛品牌Molton Brown全新旗艦店，隆重進駐微風復興館，為台灣消費者帶來同步英國的完整、零時差服務，締造前所未有的奢華香氛體驗。以茂盛的綠意植物營造出自然且舒適的選購環境，完美契合一貫秉持的純素天然植物取材理念。Molton Brown堅持零動物實驗，並以環境永續為己任，致力於打造一個友善環境的購物空間。

全新旗艦店不僅延續了品牌的奢華傳統，將可持續發展的理念融入其中，為消費者帶來與大自然親密接觸的購物體驗。Molton Brown微風復興館旗艦店標誌著品牌在台灣的重要里程碑，無需遠赴英國，可親身體驗正統英倫風情與高端洗浴文化。為了忠實傳遞這份飄洋過海而來的英倫皇室風情，精心設計三大亮點服務：

亮點一 全新概念店 Gift Box 禮盒包裝服務
提供與英國同步的皇室御用禮盒包裝服務，讓台灣消費者在重要時刻感受無與倫比的奢華與細膩，成為節日或紀念日最為珍貴的選擇。

亮點二 獨家手部洗浴SPA體驗區
旗艦店設有專屬洗手體驗吧台，顧客可親自體驗屬於自己的手部洗浴系列與SPA香氛，享受一場前所未有的香氛之旅，尋找到最適合自己的香氣。

亮點三 隨選旅行組系列Travel Set & Pouch全新登場
為旅行及商務人士量身打造的便攜洗浴組合，首次亮相！提供多樣化的選擇，無論是自用還是贈送親友，皆是貼心而精緻的選擇。

Molton Brown微風復興店 開幕限定禮遇　陽光金橘系列擴香石
9/30前於Molton Brown微風復興店凡消費即贈30ml體驗瓶*1；單筆費滿3000元贈40ml護手霜；消費滿5000元贈品牌陽光金橘系列擴香石+現抵500元，贈完為止。

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