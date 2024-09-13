北市警爽喝花酒出事了！30歲長官暴打50歲下屬　酒醒傻眼喊斷片

▲北市警分隊長在林森北知名皇家酒店續攤，竟出打暴打小隊長，督察組介入調查。（圖為警方先前臨檢皇家酒店畫面／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局發生中正二分局偵查隊分隊長、中山分局偵查隊小隊長在餐敘後前往酒店續攤，席間爆發口角糾紛，30歲的分隊長徒手毆打50歲的小隊長，最後雙方不歡而散，目前北市警局督察室已介入調查，小隊長坦承當天有被毆打，但是分隊長則表示，喝醉斷片，完全不記得了。

北市警局中正二分局分隊長、中山分局小隊長，9月初在中山區因受1位副分局長邀約參加餐敘，但是酒過三巡之後，2人轉往中山區的知名皇家酒店續攤，但是在酒桌上雙方因細故發生口角衝突，30歲的分隊長徒手毆打50歲的小隊長，事後2人不歡而散。

事後雙方對此事避而不談，但是消息不脛而走，中正二分局、中山分局督察組也介入調查，當時中正二分局偵查隊分隊長因酒醉動手毆打中山分局小隊長，小隊長並未還手。

據調查，2人互不認識，是在當天餐會中才遇到，中山分局小隊長表示，當天被分隊長毆打，並沒有還手，中正二分局分隊長也表示，當天去吃飯喝的太醉，完全斷片，對於事件完全不記得。

目前督查人員表示，當天疑似2人前往北市林森北路皇家酒店續攤，該酒店每天有將近2百個公關上班，在北市屬於大型的酒店，目前也將確認2人是否涉足不正當場所，並對2人進行懲處。