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台南妹自拍性愛片PO上網！男友驚覺「自己變男主角」氣炸提告

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲台南一名女子與男友拍性愛影片，沒想到竟PO上網牟利。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名高姓女子與男友阿德（化名）交往，期間2人發生性行為，並且拍下影像留念。豈料高女竟背著阿德，將2人的性愛影像上傳到成人平台，供粉絲付費觀賞，氣得阿德報警提告。台南地院審理後，判高女6個月有期徒刑、緩刑2年。

根據判決書內容，高女與阿德曾是情侶關係，交往的過程中，曾經在雙方都同意的前提下，拍攝了性愛影片留念。

沒想到，後來高女心生歹念，沒有經過阿德的同意，就將2人的性愛影片上傳到成人平台，提供不特定粉絲付費觀賞，再藉此牟利。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲男友懷疑高女有經營成人平台，於是上網搜尋，沒想到竟發現自己成了男主角。（示意圖／ETtoday資料照）

後來阿德懷疑，高女疑似有經營成人平台，於是辦了成人平台的帳號，並且搜尋女友的帳號，沒想到竟真的發現2人的性愛影片，氣得他立即提出分手，並且報警提告。

對此，高女則辯稱，上傳性愛影片以前，有得到阿德的同意。不過這種說法並未被採信。

台南地院法官認為，高女為了營利，沒有經過阿德的同意，就將私密影片上傳到成人平台，侵害阿德的身體自主隱私權，欠缺尊重他人隱私權的法治觀念，不過考量高女坦承犯行、與阿德達成調解並賠償損失，因此依照意圖營利未經他人同意，無故散布性影像罪，判處6個月有期徒刑、緩刑2年。

 
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