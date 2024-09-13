沒有炫富感！他點名「2位YouTuber出國狂拍片」卻看不膩　一票點頭

▲阿滴跟HOOK常一起出國。（圖／翻攝自阿滴、HOOK IG，下同）



記者施怡妏／綜合報導

全球進入後疫情時代，各國陸續開放國門，不少人一年就飛了好幾趟，許多YouTuber也開始出國拍攝影片，就有網友指出，在所有拍攝旅行的YouTuber中，最喜歡「HOOK」跟「阿滴」的影片，影片中都會有小知識，很適合配飯的時候看。貼文曝光，一票網友也大讚，「很療癒不會有炫富的感覺」。

有網友在Dcard發文，「兩個出國拍片卻完全不討厭反而超敬佩、超愛的YouTuber」，在眾多拍攝旅遊類型的YouTuber中，最喜歡HOOK跟阿滴。原PO強調，沒有要引戰，純粹分享，「也有很多旅遊型頻道我很愛看！但這兩位的影片我是用respect的心態在看的」。

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原PO表示，很喜歡看HOOK講解歷史時興奮的舉動，可以把無聊的歷史內容講得生動有趣，「可以感受到她為了歷史什麼都做得出來，喔而且我好愛她的諧音梗」。

原PO接著提到，另一個YouTuber就是阿滴，只要出國旅遊，阿滴都會狂拍影片，「義大利系列有20幾部，非洲系列也有10部」，感覺阿滴出國時，不是在拍片就是在剪片，雖然日常影片沒有特別的運鏡或特效，但內容都很好看，「而且超適合配飯」。

▲▼HOOK、黃大謙、阿滴是好友，三人常一起旅遊。（圖／翻攝自阿滴下同）



貼文曝光，網友紛紛認同，「輕鬆、好看、又好像學了一點東西」、「他們有讓人覺得真的是『出差』，而不是純旅遊，每次都拍很多內容，行程都圍繞在拍片」、「喜歡HOOK的歷史故事，原本超討厭歷史，很喜歡他用很幹話的方式講歷史」、「他們兩個的出國影片是會想讓人重複看的」。

網友也推薦其他YouTuber，「最喜歡薔薔的旅遊影片」、「推旅遊真台灣和融融歷險記，覺得也都是深度旅遊很好看」、「我愛The DoDo Men，超級喜歡，看所有影片都超級感動」、「出國影片最推融融，可以學到很多東西」、「大謙雖然更新很慢，但是也不錯看」。