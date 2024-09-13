被龜殼花咬！醫竟診斷「雜草刮傷」挨轟　院方喊冤：患者沒提到蛇

▲高雄婦人被龜殼花咬傷，初步就診岡山秀傳醫院遭判斷「被田中雜草刮傷」。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

高雄一名50多歲女子，8日疑似遭蛇咬傷，前往岡山秀傳醫院就醫，醫生觀察後讓患者回家，婦人晚上依然疼痛二度就醫，醫師開轉診單寫「被田中雜草刮傷」，轉診到義大醫院後，醫生判定為「龜殼花咬傷」立即住院治療；對於傳出烏龍醫療診斷，秀傳醫院也做出回應了。

一名網友在臉書社團「我是岡山人（北高雄）」發文指出，家中長輩疑似被蛇咬，8日中午到岡山秀傳醫院掛急診，醫生評估後讓患者回家觀察，沒想到晚間患者痛到無法走動，二度到秀傳醫院掛急診，這次拿到一張轉診單，轉診原因寫著「被田中雜草刮傷」，沒想到一到義大醫院後，醫生判定為「龜殼花咬傷」，必須住院治療。

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▲網友傻眼詢問「醫師認不清雜草與蛇咬？」（圖／翻攝《我是岡山人（北高雄）》臉書）

貼文曝光後，不少網友直呼太扯，兩者判斷差太多，「雜草、龜殼花，太扯了」、「真是讓人瞠目結舌」、「傷口舌咬和割傷分的出來吧！」、「這誤診也太誇張了」、「被草割到是一條細小的傷口，蛇咬到是兩個牙洞，差很多喔」、「真的很傻眼，而且是毒蛇欸，這種低級錯誤也太誇張。」

對此，岡山秀傳副院長黃聖源回應，病患當天下午2點多初次就醫，描述人在田中不慎碰觸雜草，返家時發現左腳腫痛，當時有一點小小的瘀血傷口，但沒有明顯紅腫、熱痛及水泡，病人也沒提到被蛇咬，醫師冰敷並施打破傷風疫苗便讓病患出院。

晚間6點多，病人回診表示左腳痛到無法行走，此時才補述有被蛇咬傷可能，醫師便判定是毒蛇咬傷，但院內無血清可用，才協助轉診至有血清的義大醫院。黃聖源表示當天周日人力較少，業務繁忙，因此在寫轉診單的時候，醫師以病人第一次描述去寫，沒有帶到第二次的診斷，因此引發誤會。

高雄市衛生局表示，經查岡山醫院後續安排患者轉診至義大醫院就醫，並有與義大醫院急診聯繫交班，初步判斷尚無誤診情事；有關院方病情說明導致民眾誤解，將請院方加強員工教育訓練改善。倘若民眾針對醫療過程產生爭議時，得向衛生局之醫療爭議調解管道申請調解，將請醫院釐清、溝通並提供關懷服務。

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