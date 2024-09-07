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義部長辭職下台！任命情婦當顧問　分手變「機關槍小三」曝貪污證據

▲▼義大利文化部長桑朱利亞諾被爆料出軌網紅波希亞而辭職。（圖／翻攝自X）

▲桑朱利亞諾（中）被爆出軌網紅波希亞（右）後辭職，並向妻子（左）請求原諒。（組圖／路透、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）日前被挖出委任情婦波希亞（Maria Rosaria Boccia）為文化部重大事務顧問後，在右翼政府中引發廣泛爭議。儘管桑朱利亞諾事後否認違反任何規定，但這段婚外情醜聞還是掀起了不小的輿論風波，迫使桑朱利亞諾在6日宣布辭職。

據BBC報導，波希亞是一名41歲的網紅。不久前，她在LinkedIn上自稱已被任命為桑朱利亞諾的「重大事務」顧問，消息傳出後瞬間引發公眾和媒體廣泛關注。隨後，人們挖出這名女子的Instagram上有多張和桑朱利亞諾約會的證據，其中包括2人往來的電子郵件，以及共同出遊的登機證。

▲▼義大利文化部長桑朱利亞諾被爆料出軌網紅波希亞而辭職。（圖／翻攝自X）

▲波希亞被發現多次陪同桑朱利亞諾出席官方活動，下同。（圖／翻攝自X）

與此同時，媒體還發現波希亞與桑朱利亞諾共同出現在多次官方訪問中，其中她陪同桑朱利亞諾前往龐貝古城的照片引發了桑朱利亞諾是否讓情婦接觸機密資訊的質疑，而且人們也懷疑桑朱利亞諾是否多次使用公共資金來支付情婦的旅費。

更讓人震驚的是，波希亞還自曝自己利用墨鏡裡的秘密攝影機，偷拍在眾議院蒙特奇特利歐宮（Palazzo Montecitorio）裡的活動情況，並公開她偷錄的桑朱利亞諾與其他政府官員的私人談話，坐實了桑朱利亞諾曾有貪污腐敗的罪名。

▲▼義大利文化部長桑朱利亞諾被爆料出軌網紅波希亞而辭職。（圖／翻攝自X）

最後，桑朱利亞諾在輿論壓力之下，不得不在4日召開記者會，含淚承認自己與波希亞的婚外情，並向妻子和總統梅洛尼（Giorgia Meloni）道歉。他坦言，自己與波希亞是今年5月在那不勒斯的一個派對上相識，並很快發展成「戀愛關係」，但2人早在7月底、8月初便已分手。

桑朱利亞諾表示，雖然他確實讓波希亞陪同出差，並為對方提供了一個顧問職位，不過這個職位並不給薪，還公開出示銀行帳單，證明自己為波希亞支付了大部分旅費，沒有挪用公款。他也強調，他從未讓波希亞接觸機密文件，但波希亞後來又公開了部分文件，證明自己參與過官方會議。

波希亞在分手後決定與桑朱利亞諾玉石俱焚的舉動，為她贏得了義媒「機關槍小三」的綽號，而桑朱利亞諾的婚外情醜聞也引發廣泛爭議，迫使他在9月6日宣布辭職。目前，總理梅洛尼已接受其辭職申請，並委任羅馬MAXXI當代藝術博物館的館長朱利（Alessandro Giuli）接替文化部長一職。

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