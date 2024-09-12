高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

▲高鐵推出飯店聯票優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵「飯店聯票」即日起推出「搭高鐵．住洛碁」與「幸福禮遇．暖心秋冬遊」優惠，10月至12月入住洛碁集團旗下7間飯店，加購高鐵票75折起；秋冬遊攜手上百間飯店，透過飯店官網訂房加購高鐵票78折起。

台灣高鐵表示，「搭高鐵．住洛碁」專案活動期間，入住洛碁集團旗下7家飯店加購10月1日至12月31日期間的高鐵車票，不限車次、標準車廂對號座或商務車廂平日75折、假日8折優惠、疏運期間85折；憑高鐵搭乘完成紀錄，每張車票再贈TGo會員點數200點。

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▲高鐵推出飯店聯票優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

此外，高鐵也推出「幸福禮遇．暖心秋冬遊」專案，攜手全台上百家飯店合作，台灣高鐵表示，旅客透過飯店官網訂房，即享加購不限班次、車廂的高鐵票平日78折、假日及疏運期間85折優惠，適用搭乘日期自10月1日起至12月31日止。

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