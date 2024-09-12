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吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

有女網友分享吃麥當勞漢堡會要求客製化，竟有不少店員表示很喜歡她這種客人。（示意圖／photoAC）

▲女網友分享吃麥當勞漢堡會要求客製化，竟有不少店員表示很喜歡她這種客人。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

麥當勞客製化怎樣不會惹怒店員？最近有一名女子分享買麥當勞漢堡，提出2項客製化要求，還自嘲這個吃法是「邪教」，她也好奇在社群平台發問，店員對於消費者要求客製化有什麼想法；留言區果真釣出一票店員，紛紛表達對客製化的不同看法。

一名女網友在社群平台Threads發文，分享她買麥當勞要求客製化的經驗，她貼出一張點餐明細和一張客製化的漢堡照片，明細上可見她點了一個麥香雞漢堡，但要求「不要麥香雞醬、不要生菜」，對此還自嘲說「我就是邪教」；她拿到的漢堡，只有麵包夾著一片雞肉，笑問「通常這種要求，店員都在想什麼？」

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貼文一出，底下留言區有不少店員發聲，「包到一個很簡單的漢堡」、「就覺得輕鬆而已啊」、「最喜歡做這種漢堡了，簡單暴力」、「會很愛你，因為肉夾進去就可以直接包了」、「最喜歡這種什麼都不要的客人了」；不過也有在麥當勞內場工作的人說，「心裡會想這個人來吃麥當勞幹嘛，根本把靈魂都拿掉了啊」。

店員們也紛紛指出最討厭遇到哪種客製化，「大麥克加醬加菜加酸黃瓜加洋蔥用紙包」、「大麥克加醬加菜已經夠煩了，還給我紙包！全部醬都會擠出來超難包」、「大麥克加醬加菜後會變得很大顆，甚至加醬的話醬會整個炸出來很噁心很難包，而且大麥克有三層麵包，與其他的麵包相較之下紙包的動作更繁瑣」；但有人指出，基本上不要在結完帳之後才要求客製化，都不會覺得麻煩。

除此之外，也有一些網友分享自己買麥當勞會怎麼點客製化，「我點蕈菇雞腿堡不要主廚雞腿排，被不同員工問三次：確定不要嗎」、「我點雙層牛肉吉事堡，不要生菜、不要酸黃瓜、不要洋蔥，有時候還不要芥末」。

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