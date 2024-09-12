基隆女正要上班發現車牌不見　警監視器追「盜牌」竊賊

▲基隆女子早晨驚見車牌失踪，警方追查偷車牌嫌犯。（ 圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

基隆市安樂區12日早晨發生一起車牌竊竇案件，引發警方高度關注，詹姓女子在早上6點左右準備上班時，驚愕地發現自己停放在基金一路129巷，白色小客車前後車牌竟然被人拔走，警察局第四分局大武崙派出所立即展開調查。

據悉，詹女車輛停放在基金一路129巷內，上午準備上班時發現前後車牌竟無影無蹤，當即報案，要求警方協助處理，警方到場後確認該車輛的前後車牌均已被竊取，顯然是有人故意拔下並竊取，大武崙派出所所長林莅群表示，警方已經調閱周邊的監視器畫面，捕捉到了嫌疑人的影像，但目前仍需比對身份以確認竊賊的真實身份，警方正全力追查中。

近期，國內假車牌和偽造車牌案件頻發，甚至有不法業者通過網絡販售假車牌，該起車牌竊取事件是否與這些案件有關，仍待警方進一步調查，大武崙派出所的報告指出，竊賊可能企圖利用偷來的車牌進行非法活動，或者販售給其他不法分子。

警方呼籲市民在停放交通工具時應注意停車位置，盡量選擇光線明亮且有監視器的地點，以降低被偷竊的風險，並且呼籲竊賊們切勿心存僥倖，警方對於此類案件會不懈追蹤，誓言將竊賊繩之以法，市民若發現可疑行為，應立即報警，以協助警方快速解決問題。

延伸閱讀

▸ 基隆地政處長墜樓亡！遺體今早才被發現 鄰曝疑聽到吵架聲

▸ 他火大嗆洋芋片廠商「垃圾公司」 釣出業者神回1句！網笑爆：產品定位超清楚

▸ 16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」傻了！業者不給走 當局出手了