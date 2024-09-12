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泰僧僱人潑糞洩恨！　老住持遇襲「全身灼燒」竟被淋硫酸

▲▼查理（左）受查特柴僱傭，攻擊主持帕特魯（右）。（圖／翻攝自The Thaiger）

▲查理（左）受查特柴僱傭，攻擊主持帕特魯（右）。（圖／翻攝自The Thaiger）

記者葉睿涵／編譯

泰國警方最近以涉嫌策劃並參與攻擊寺廟住持為由，逮捕了一名僧侶和一名男子。這名僧侶疑似因為私人恩怨，僱傭男子對住持進行襲擊。據悉，這名僧侶原本只是想朝住持潑糞，但住持遇襲後感覺強烈灼痛，懷疑遭受化學物質攻擊。

據泰媒The Thaiger報導，這起事件發生於8月22日上午。事發當時，住持帕克魯（Phakru Winaithornbancha Punyatharo）正在寺廟一公里外化緣，不料一名男子突然從背後對他發動攻擊，並將一瓶液體潑灑在他身上，然後騎車離去。

帕克魯當下感到全身傳來一陣疼痛，傷口還出現了灼傷感，於是他連忙返回寺廟換衣，並前往醫院就醫。醫生診斷後發現，帕克魯被潑的是經稀釋了的化學品，所幸其濃度不高，因此並未受到嚴重傷害，但帕克魯還是立即到警方報案。

警方調查發現，這起事件是寺內39歲僧人查特柴（Chatchai "Tom" Chantathammo）所主使，他因為個人恩怨支付了3300泰銖（約新台幣3145元）僱傭查理（Chalie "Kluay" Somwang）對帕克魯進行襲擊。據稱，帕克魯長期對查特柴感到不滿，最近還禁止他參加重要寺廟儀式。

然而，查特柴在審訊時辯稱，他只是要求查理向帕特魯潑糞，不知為何帕特魯會被潑酸，還指責帕特魯誇大傷勢。目前，查特柴和查理2人都將面臨人身攻擊指控，且可能面臨最高2年的監禁及罰款。

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