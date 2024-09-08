12級強風狂吹「鴨鴨們頂風站立不動」　網友諧音梗爆發：Duck不避

記者魏有德／綜合報導

超級強颱摩羯登陸海南後一路向北，對廣東及廣西部分地區造成災情。住在廣東湛江的李女士在12級風狂吹下，發現家裡養的小鴨子們直挺挺的站在風中，紋絲不動，也沒被強風吹走，令她十分驚訝，便將此情況拍下來放上網，引起大陸網友們熱議。

▲摩羯颱風侵襲廣東湛江，一群鴨鴨們頂12級強風站立不動。（圖／翻攝微博）

李女士表示，晚上10時左右風力大約是10級，到了11時左右，風力達到11或12級，連電線桿都被吹倒了，「那些鴨子有二三十隻，定定地站在那裡。」

透過李女士拍的影片可以發現，窗戶外「呼呼」的風聲聽起來格外嚇人，鏡頭中的鴨鴨們卻老神在在一般，在風雨中一隻一隻站在池塘邊，也沒有被風吹走，與周遭的混亂呈現出強烈對比，

部分網友紛紛表示，「颱風來臨Duck不避」；「可能是鴨力大，走不了了」；「因為鴨力山大，所以不會被颱風吹走」；「好厲害鴨」。

據了解，鴨子重心較低，這也讓牠們在面對強風吹襲時能保持平衡，再加上鴨子的腿部肌肉發達，腳掌寬大且抓地力強，能緊扣地面，增加支撐面積，站立時可保持更穩定的型態，減少被風吹走的風險，再加上鴨子羽毛內的油脂層不僅可以防水，還讓鴨子體態呈流線型，有利於減少風阻。