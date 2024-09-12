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出社會後「朋友變少？」　網點出1關鍵：30～35歲容易斷

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲出社會後，朋友就會漸漸變少？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出社會後，許多人因為忙於工作，與學生時代的好友漸行漸遠。近日就有網友發文表示，以前還在讀書時，都能常常與好友相約，但自從出社會，大家就漸漸沒有聯絡了，是不是長大後，朋友就會變少？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「有覺得長大後朋友越來越少嗎」為標題發文，提到以前學生時代，時不時就會有局，但是自從出了社會，他就和很多朋友斷了聯繫，每次會相約出去的，幾乎都是同樣幾個朋友。因此他就好奇，是不是長大以後，朋友就越來越少？

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貼文曝光後，不少網友直言，「不然咧，都有各自的小家庭了，道不同不相為謀」、「這不是廢話嗎？有家庭的會以家庭為主啊」、「看有沒有家庭吧？有的話正常，單身的話看習不習慣獨處」、「尤其是自己單身，然後朋友都已婚更有感」、「30～35（歲）這時期一堆人結婚就容易斷了，40（歲）後上下都要顧，朋友再說吧」。

不過也有網友回應，「我相反，長大後的朋友比較多，以前比較孤僻加上家裡管得嚴，工作獨立後就比較會交朋友」、「沒耶，本來就沒朋友，老了也沒朋友」。還有網友認為，「有各自的生活圈，朋友會一直換新，最後只要留幾個真心深交的就好了」。

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