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大陸 大陸焦點 特派現場

「田徑界IU」夏思凝穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞運動員形象

有「田徑界IU」之稱的夏思凝，外貌氣質甜美，是賽場上引人注目的焦點。（翻攝自微博）

▲有「田徑界IU」之稱的夏思凝，外貌氣質甜美，是賽場上引人注目的焦點。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

被封為「田徑界IU」的中國田徑女神夏思凝，因清秀的外貌和出色的運動表現，時常成為賽場上眾所矚目的焦點，也被外界誇讚「第一美體育女神」。然而，最近她為雜誌拍攝了一組時尚照，穿上大膽的透明蕾絲裙，性感體態一覽無遺，不料卻引發不少中國網友抨擊「破壞運動員應有的形象」。

現年20歲的夏思凝主攻100公尺跨欄，也在去年（2023）首次奪下全國冠軍，不僅實力強勁，身高172公分的她擁有「九頭身」，外型條件、長期訓練下的緊實體態，讓她被籠罩在聚光燈下；然而，這也讓爭議隨之而來。

今年（2024）年初，夏思凝才剛因穿著高衩三角短褲比賽被批評過於暴露，許多網友擔心她的穿著會影響比賽表現，甚至質疑「會不會走光」。

而這次拍攝的時尚照又再度成為外界抨擊的箭靶。這組雜誌拍攝，夏思凝換下平常穿的運動服，穿上黑色蕾絲套裝，下半身半透明的蕾絲設計，讓白皙的修長美腿若隱若現。

▲▼ 。（圖／）

▲夏思凝的時尚雜誌照，因下半身穿半透明蕾絲，尺度太過性感，被不少網友抨擊。（翻攝自微博）

這讓不少中國網友不滿，批評夏思凝在「破壞運動員形象」。就有網友質疑，「尺度過大這合適嗎」、「運動員還是別太明星風格」、「別走了演藝圈就不認真運動」。

儘管如此，夏思凝的支持者也為她發聲，認為「她有權利選擇自己喜愛的穿著風格，並不應被限制在刻板印象中」，運動員的形象與時尚表現之間的界限，也因此成為了討論的焦點。


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