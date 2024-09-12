搶新娘風頭？網紅穿「胸前大挖空」禮服　「2長輩」探頭惹爭議

▲參加婚禮時，賓客禮服通常會避免搶走新娘風采。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

出席婚禮的穿搭，向來是賓客們關注的焦點。近期，澳洲一位網紅以深V禮服亮相婚禮，引發熱議。雖然她的大膽風格獲得不少粉絲讚賞，但也有部分網友認為這樣的穿著過於性感，與傳統婚禮的穿搭禮儀有所衝突，再次引發了關於婚禮穿搭的討論。

綜合外媒報導，澳洲網紅塔利亞（Tahlia Skaines）日前在IG上分享了一組婚禮穿搭照，大膽裸露風格掀起網路一陣騷動。照片中的她以一襲性感的奶油白深V禮服亮相，禮服高衩設計搭配胸前大膽鏤空，狂妄的露出事業線。

▲塔利亞身穿鏤空禮服參加婚宴，胸前大膽裸露引發爭議。（翻攝IG@tahliaskaines）

塔利亞渾身洋溢自信，拍照時上半身展現渾圓堅挺美胸，高衩禮服側露修長美腿，這襲大膽奔放的穿著成功在IG上掀起話題，雖然部分網友盛讚她的性感裝扮，「非常迷人」，然而，部分網友認為她的穿搭過於大膽、暴露，不符合婚禮場合的莊重性。

▲網紅塔利亞參加婚宴時，身穿鏤空禮服，吸引眾人目光。（翻攝IG@tahliaskaines）

另外，還有有些人批評她的服裝選擇過於搶眼，可能會讓人誤會她想與新娘爭豔，強調這違反參加婚禮的第一條規則：「不要搶了新娘的風頭」，直言「我會禮貌地要求她換衣服或離開」；可是一些網友則持不同意見，認為只要新娘對賓客的穿著沒有意見，一切就沒關係。

近年來，網紅在婚禮上的穿著屢屢成為焦點。先前，百萬網紅伊莎貝拉（Isabella Mathers）因身著與新娘婚紗極為相似的禮服出席婚禮，引發軒然大波。儘管伊莎貝拉強調自己的禮服是淡粉色，與新娘的白色婚紗顏色不同，反而是當天有不少賓客穿著白色服裝。



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